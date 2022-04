Il Paradiso delle signore trama 22 aprile: Dante spizza Vittorio, gesto d’amore per Beatrice

Venerdì 22 aprile andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Ludovica apprenderà una notizia inaspettata su sua madre Flavia. Per quanto riguarda Flora, invece, la donna prenderà una decisione sul suo futuro.

In merito a Dante, invece, l’imprenditore verrà spiazzato dall’amore incommensurabile che prova per Beatrice. Proprio per tale ragione, arriverà a prendere una decisione inaspettata che lascerà Vittorio senza parole.

Flora comunica la sua decisione a Umberto di lasciare il Paradiso delle signore

La trama della puntata del 22 aprile del Paradiso delle signore rivela che Ludovica scoprirà che sua madre è partita per l’America da sola senza di lei. La donna, chiaramente, non poteva rischiare di avere la figlia con sé considerando tutte le bugie e i segreti che nasconde. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flavia prenderà una decisione. La donna ha deciso di accettare il lavoro negli Stati Uniti, pertanto, giungerà il momento di informare Umberto.

Il commendatore, dunque, verrà messo al corrente di questa novità. Come reagirà Guarnieri? Sarà sollevato all’idea che la donna lascia la città o ne rimarrà profondamente deluso? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Per quanto riguarda Dante, invece, il protagonista compirà un gesto inaspettato per dimostrare a tutti l’amore che nutre nei confronti di Beatrice.

Dante spiazza Vittorio nella puntata del 22 aprile

In particolar modo, nella puntata del 22 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Dante confesserà a Vittorio di essere disposto a rinunciare a tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento per l’amore che prova per Beatrice. Dopo che quest’ultima ha lottato tra la vita e la morte per colpa sua, infatti, Dante sentirà il bisogno di fare qualcosa di concreto per dimostrarle tutto il suo amore.

Conti, chiaramente, non potrà fare a meno di rimanere spiazzato. Questo gesto, chiaramente, modificherà in parte l’opinione che il direttore dello shopping center ha del suo socio in affari. In merito a Marco e Stefania, invece, i due saranno più innamorati che mai. Gemma, però, non si rassegnerà, pertanto, continuerà a lottare per riconquistare il suo ex. La ragazza, intanto, avrà anche dei sospetti sul legame tra il ragazzo e la sua sorellastra. Molto presto, la fanciulla si troverà a fare i conti con la prova del fatto che tra loro sia nato un sentimento.