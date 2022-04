Oroscopo 21 aprile 2022: Gemelli cauti, cambiamenti per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 21 aprile 2022 esortano i nati sotto il segno dei Pesci a cimentarsi in nuove esperienze. I Toro hanno delle buone occasioni, mentre i Sagittario vivranno dei cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi non siete esattamente al top della vostra forma fisica. Cercate di riposare un po’ e di recuperare non sforzandovi troppo. In amore avete bisogno dell’affetto e della vicinanza delle persone care.

Toro. In ambito professionale ci sono delle buone occasioni in arrivo, tuttavia, è meglio non essere troppo rigidi. Dal punto di vista sentimentale dovete allargare un po’ di più i vostri orizzonti.

Gemelli. Non fate salti nel vuoto. Se siete indecisi sul percorso da intraprendere, meglio riflettere accuratamente sui pro e i contro. Dal punto di vista sentimentale, invece, l’oroscopo del 21 aprile vi invita a non essere troppo logorroici.

Cancro. Nella vita è necessario essere pratici e portare a compimento le questioni scoccianti il prima possibile. In amore dovete essere un po’ più liberi. Spesso vi ponete dei freni che potrebbero causare degli impedimenti.

Leone. Giornata interessante sul fronte delle nuove conoscenze. Se siete alla ricerca di nuovi incontri, forse è il caso che vi mettiate in gioco un po’ di più. In ambito professionale siete un po’ demotivati.

Vergine. Non perdete la concentrazione e mettetevi in gioco finché potete. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere un po’ più audaci e scaltri.

Previsioni 21 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore c’è un po’ di competizione. Cercate di ristabilire l’equilibrio altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore. Sul lavoro avete i nervi a fior di pelle, ma verso il pomeriggio il vostro umore migliorerà.

Scorpione. Giornata un po’ fiacca per voi. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, forse è il caso che aspettiate tempi migliori. Non sforzatevi a fare cose che, in questo momento, non sentite vostre.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 21 aprile denotano l’inizio di un periodo fervido di cambiamenti per voi. Dal punto di vista professionale potrebbero cambiare delle cose, mentre in ambito sentimentale dovete essere ricettivi.

Capricorno. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda l’amore. Se ci sono delle questioni in sospeso da risolvere, forse è il caso che lo facciate al più presto. Sul lavoro ci vuole tanta pazienza e organizzazione.

Acquario. Oggi finalmente vi sentite un po’ più sollevati. Vi siete tolti un peso che, forse, stava compromettendo il vostro umore. In amore è tempo di ritrovare un po’ di intesa e complicità con il partner.

Pesci. Questo è il momento di mettervi in gioco e di cimentarvi in nuove avventure. Sia in ambito sentimentale sia professionale ci sono delle occasioni all’orizzonte, non lasciatevele scappare.