Uomini e Donne cosa vedremo nella puntata del 21 aprile: Ida piange, arriva una nuova dama

Le anticipazioni della puntata del 21 aprile di Uomini e Donne rivelano si comincerà dagli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà Alessandro, l’ex di Pinuccia, il quale farà la conoscenza di una nuova dama.

Per quanto riguarda Ida, invece, quest’ultima verrà inondata dagli attacchi di Tina Cipollari, per cui scoppierà in lacrime. Nel frattempo, ci saranno delle novità per quanto riguarda latri esponenti del trono over.

Nuova dama a Uomini e Donne crea discordia

Nel corso della puntata del 21 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi comincerà a parlare delle dinamiche inerenti i più adulti. A tal proposito verrà chiamato in causa Alessandro, l’uomo che prima corteggiava Pinuccia. Il cavaliere deciderà di continuare nella conoscenza della dama che ha conosciuto nelle scorse puntate. Per lui, però, ci saranno delle novità, in quanto giungerà in studio una nuova corteggiatrice.

La donna in questione genererà parecchio sgomento in quanto si dichiarerà molto più giovane di lui. Nel momento in cui i presenti chiederanno alla nuova arrivata la sua età, però, la donna sarà piuttosto schiva e dirà di non voler rivelare i suoi anni. Questo farà innervosire Tina Cipollari, la quale non esiterà a scagliarsi contro di lei. Al termine di un dibattito piuttosto acceso, poi, Alessandro deciderà di mandare la signora a casa.

Decisioni tra gli over nella puntata del 21 aprile

Successivamente, poi, vedremo che si continuerà a parlare di Ida e Riccardo. Nella puntata del 21 aprile di Uomini e Donne, infatti, vedremo che i due continueranno ad essere attaccati soprattutto da Tina. Quest’ultima darà luogo ad uno scontro piuttosto acceso contro la Platano. Quest’ultima, infatti, Al termine del dibattito scoppierà in lacrime. Riccardo si mostrerà molto comprensivo nei suoi confronti al punto da decidere di cimentarsi in un nuovo ballo insieme a lei.

Per quanto riguarda Denise, invece, la donna deciderà di chiudere con Alessandro in quanto ritiene che il ragazzo sia poco interessato a lei. Anche Gloria deciderà di prendere la decisione di interrompere la frequentazione con Riccardo. Quest’ultimo ha iniziato a conoscere anche Mariagrazia e la cosa non è andata affatto a genio a Gloria. Proprio in virtù di questo, la donna dichiara di non voler condividere un uomo con un’altra donna. Delle dinamiche dei più giovani, invece, si dovrebbe parlare nella puntata seguente.