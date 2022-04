Segnalazione su Ida e Riccardo: spuntano conversazioni compromettenti (FOTO)

Da quando Riccardo è tornato a Uomini e Donne non si sta facendo altro che parlare delle faccende irrisolte con Ida Platano e, in queste ore, è spuntata una segnalazione compromettente. Sono in molti a credere che tra i due la storia non sia ancora chiusa del tutto e su questo non ci sarebbe nulla di male.

Il problema, però, sorge nel momento in cui i due si trovano all’interno di un contesto televisivo che prevede il relazionarsi reciproco con altre persone. L’influencer Deianira Marzano, infatti, è intervenuta riportando la testimonianza di un utente del web il quale ha fatto pesanti insinuazioni sui due.

La segnalazione su Ida e Riccardo: si sono sempre sentiti?

L’ultima segnalazione trapelata su Ida e Riccardo è piuttosto compromettente. L’influencer Deianira ha pubblicato sul suo account di Instagram il messaggio di una fan la quale ha detto di essere in possesso di informazioni molto importanti. La donna ha detto di conoscere una persona estremamente vicina a Riccardo. Tale individuo le ha confessato che spesso, mentre i due erano in macchina, ha assistito a delle conversazioni intercorse tra lui e Ida.

L’autrice della segnalazione ci ha tenuto a precisare che i due protagonisti non si dicessero nulla di estremamente compromettente, tuttavia, questa è la prova che non hanno mai smesso di sentirsi. In tutto questo tempo, da quanto Riccardo ha lasciato Uomini e Donne sparendo completamente dalla circolazione, i due sarebbero sempre stati in contatto reciproco e la cosa sta generando molte perplessità. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni dei diretti interessati

Questa segnalazione, chiaramente, va a compromettere drasticamente la credibilità di Ida e Riccardo all’interno del talk show pomeridiano. I due, infatti, hanno sempre ribadito di non essersi mai sentiti al di fuori del programma. Guarnieri, in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, infatti, aveva ribadito di non aver mai cercato Ida proprio per evitare l’insorgenza di equivoci. A quanto pare, però, la verità sarebbe un’altra.

La persona che ha diffuso queste informazioni ci ha tenuto a specificare di voler rimanere anonima, in quanto Riccardo sarebbe a stretto contatto con una persona a lei vicina. Proprio per tale ragione, non si sente sicura ad esporsi così tanto. Ad ogni modo, al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla faccenda per spiegare la loro versione dei fatti.