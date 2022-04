Isola dei famosi, il padre di Blind smaschera la mamma. Tutte bugie? Ecco cosa c’è sotto

In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista rilasciata dal padre di Blind, attuale concorrente dell’Isola dei famosi. Il signor Alex Rujan è intervenuto per fare delle precisazioni a seguito delle fortissime dichiarazioni fatte dalla madre del ragazzo.

L’uomo in questione ha portato alla luce una versione dei fatti completamente differente rispetto a quella emersa fino a questo momento. Inoltre, ha parlato anche di faccende piuttosto importanti che riguardano la sua ex compagna.

La versione dei fatti del padre di Blind

Il padre di Blind è intervenuto durante un’intervista per difendere l’attuale concorrente dell’Isola dei famosi. L’uomo ci ha tenuto a specificare che tutte le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex compagna sul figlio sono totalmente fasulle. La donna aveva dipinto il naufrago come un ragazzo non propriamente perbene. La protagonista aveva riportato alla luce delle faccende piuttosto incresciose inerenti il loro passato e alcuni litigi avvenuti in famiglia.

Ad ogni modo, il signor Kevin ha deciso di spezzare una lancia in favore del figlio. Nello specifico, l’uomo ha smentito categoricamente tutte le accuse della sua ex compagna ed ha detto che Blind è sempre stato un ragazzo generoso e dall’animo buono. Proprio in virtù della sua bontà, Franco, vero nome del rapper, non ha mai abbandonato nessuno nella sua vita, né tanto meno la sua famiglia.

Blind commenterà queste vicende all’isola dei famosi?

Secondo il punto di vista del padre di Blind, la sua ex compagna ha agito in questo modo per avere visibilità dato che suo figlio si trova all’Isola dei famosi. A suo avviso, infatti, Valerica si sarebbe comportata in questo modo solo ed esclusivamente per un suo tornaconto personale. Kevin, poi, ci ha tenuto a precisare di essere convinto che suo figlio, nel momento in cui uscirà dal reality show, potrà chiarire con la donna tutte le faccende in sospeso, in modo da risolvere, una volta per tutte, la faccenda.

L’uomo, poi, ci ha tenuto a complimentarsi con il figlio per lo splendido percorso a cui sta dando luogo. In seguito ha aggiunto di sperare che arrivi molto lontano e, per far sì che questo accada, è convinto che sia necessario lasciare il ragazzo libero di vivere con serenità questa avventura. Come replicherà il diretto interessato a tutte queste novità? Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality show di Canale 5.