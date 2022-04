Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 aprile: Gemma ricatta Stefania

Lunedì 25 aprile andrà in onda una nuova puntata con Il Paradiso delle signore. Questa è l’ultima settimana di messa in onda della soap opera di Rai 1, pertanto, entro venerdì scopriremo il gran finale.

La puntata in questione vedrà Beatrice lasciare finalmente l’ospedale, mentre Stefania si troverà a fare i conti con la vendetta di Gemma. Quest’ultima ha scoperto quello che c’è tra la sorellastra e Marco, pertanto, è disposta a tutto pur di fargliela pagare.

Beatrice viene dimessa al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 25 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Beatrice potrà uscire dall’ospedale. Le sue condizioni di salute sono migliorate, pertanto, la donna si preparerà a tornare a casa. Vittorio, però, si offrirà subito di ospitare sua cognata a casa nell’attesa che si rimetta al 100%. Gemma, dal canto suo, scoprirà che tra Stefania e Marco c’è sempre stata un’intesa. La ragazza, chiaramente, ne sarà distrutta e deciderà di intervenire per vendicarsi della sorellastra.

La figlia di Anna, Irene, si legherà sempre di più ai suoi nonni acquisiti, Agnese e Armando. Tra loro, infatti, si verrà a creare un legame molto profondo che lascerà piacevolmente colpiti Anna e Salvatore. Flora, invece, informerà anche Adelaide del fatto che presto lascerà di nuovo Milano per tornare negli Stati Uniti. La donna ha ricevuto un’importante proposta professionale, pertanto, deciderà di andare via e si leverà anche una piccola soddisfazione con la contessa.

Anticipazioni 25 aprile: la vendetta di Gemma

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 25 aprile del Paradiso delle signore vedremo anche che Ludovica scoprirà che Marcello ha preso una importante decisione sul suo lavoro. Il ragazzo, infatti, ha lasciato il posto di vicepresidente del Circolo. La notizia, chiaramente, lascerà senza parole la fanciulla. Tornando alla faccenda inerente la guerra tra Stefania e Gemma, quest’ultima comincerà a tessere i fili del suo sporco ricatto.

La ragazza, infatti, sarà intenzionata a farla pagare alla sua sorellastra, per tale ragione la ricatterà. In particolar modo, Gemma porrà Stefania dinanzi un bivio. La protagonista dovrà decidere se tiene di più alla sua storia d’amore con Marco oppure a sua madre. Gemma, infatti, minaccerà di raccontare tutta la verità sul suo conto. Come risponderà Stefania? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.