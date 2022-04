Tina e Gianni cachet Uomini e Donne: ecco quanto guadagnerebbero i due opinionisti

Tra gli argomenti che hanno sempre generato molta curiosità a Uomini e Donne vi è quello inerente i cachet di Tina e Gianni. I due opinionisti, infatti, sono entrati nelle grazie di Maria De Filippi e, puntata dopo puntata, animano le messe in onda con i loro interventi.

Ma quale sarà il compenso dei due protagonisti per svolgere il ruolo di opinionisti del talk show pomeridiano? A dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato il settimanale Diva e Donna. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco a quanto ammonterebbero i cachet di Gianni e Tina

In queste ore, sono spuntati i presunti e cachet di Tina Cipollari e Gianni Sperti per svolgere il ruolo di opinionisti a Uomini e Donne. I due protagonisti sono, ormai, una presenza fissa all’interno del talk show pomeridiano. Molte volte i loro interventi si sono rivelati pungenti e utili per riuscire a comprendere meglio la psicologia di alcuni protagonisti.

Soprattutto Gianni, poi, ha anche un altro ruolo molto importante all’interno del programma, ovvero, quello di indagare su eventuali protagonisti. Nel caso in cui qualcuno dovesse infrangere il regolamento in qualche modo, Sperti è sempre in prima linea per portare alla luce la verità. Ma quanto verrà retribuito il contributo dei 2 opinionisti? Stando a quanto emerso dalla rivista sopracitata, i compensi di entrambi oscillerebbero tra i 2 e i 4 mila euro a registrazione.

I dettagli sul lavoro a Uomini e Donne

Si tratta di cifre decisamente elevate considerando che vengono solitamente effettuate due registrazioni a settimana. Ogni registrazione, mediamente, dura un intero pomeriggio. Da esse, poi, vengono extrapolate le singole puntate che poi vengono mandate in onda su Canale 5. I cachet di Gianni e Tina a Uomini e Donne, quindi, si ha girerebbero tra i 4 e gli 8 mila euro a settimana, fino a raggiungere i 32 mila euro al mese circa. Inutile dire che simili cifre hanno sollevato un grosso polverone tra i telespettatori del programma di Maria De Filippi. In molti, infatti, reputano davvero eccessive tali somme.

Risulta assolutamente importante, però, precisare che si tratta solamente di indiscrezioni. Almeno per il momento, infatti, non c’è stata nessuna conferma da parte dell’azienda oppure dai diretti interessati in merito a quanto detto. Fatto sta, però, che non è affatto la prima volta in cui trapelano simili cifre quando si parla di guadagni degli opinionisti dei programmi televisivi.