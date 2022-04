Isabella Ricci svela retroscena su Gemma Galgani: ecco il vero motivo per cui è a Uomini e Donne

Isabella Ricci, l’ex dama di Uomini e Donne e acerrima nemica di Gemma Galgani, ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, in cui ha svelato degli inediti retroscena sulla dama Torinese. Nel corso dell’intervista, poi, la donna si è soffermata anche su altri aspetti.

Come tutti i fan avranno avuto modo di scoprire, a breve lei e Fabio convoleranno a nozze. Per tale ragione, la protagonista ha fatto qualche interessante spoiler sull’ evento. Vediamo che cosa ha rivelato.

Ecco il vero motivo della presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne

In una recente intervista, Isabella Ricci è tornata nuovamente a sparare a zero contro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Tra le due donne non è mai corso buon sangue, sta di fatto che durante le puntate di Uomini e Donne si sono spesso scontrate. Anche se adesso Isabella non fa più parte del parterre del programma della De Filippi, però, tra le due continua ad esserci dell’astio.

La Ricci, infatti, ha rivelato di reputare la presenza di Gemma all’interno del talk show pomeridiano utile solo per uno scopo. Nello specifico, tutte le persone che guardano il programma devono prendere Gemma come l’esempio emblematico di tutto quello che una donna non dovrebbe mai essere. Con queste parole, dunque, l’ex volto del talk show pomeridiano ha asfaltato totalmente la sua ex collega di parterre.

I dettagli sul matrimonio di Isabella Ricci

In seguito, poi, Isabella Ricci ha criticato anche il modo in cui Gemma Galgani si rapporta agli uomini. A suo avviso, infatti, la dama Torinese sbaglierebbe nell’approccio verso i i suoi corteggiatori in quanto si apre troppo in fretta senza conoscere a fondo le persone che ha di fronte. Questo comportamento la spinge ad avere costanti e cocenti delusioni che poi le arrecano dolore e lacrime.

Archiviato il capitolo Gemma, poi, Isabella ha parlato dei suoi progetti futuri. La storia d’amore con Fabio procede a gonfie vele, sta di fatto che tra pochissimo convoleranno a nozze. La cerimonia si celebrerà a Pescantina, il paese di origine del cavaliere. Si tratterà di una cerimonia abbastanza intima a cui parteciperà soprattutto la famiglia. Proprio in merito a quest’ultimo argomento, Isabella ha detto di aver instaurato uno splendido rapporto con i figli del suo futuro marito e, per tale ragione, non potrebbe essere più felice di così.