Maria De Filippi umilia Alessandro a Uomini e Donne, il pubblico basito: “Impazzita” (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è nuovamente scatenata contro un cavaliere del trono over, ovvero, Alessandro. Questa è la seconda volta nel giro di pochi giorni che la donna perde così le staffe contro il protagonista.

Proprio per tale ragione, in molti sul web stanno ipotizzando che la conduttrice abbia inserito nella sua “black list” il cavaliere. Sarà davvero così? Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La furia di Maria contro Alessandro

Nel corso della puntata del 21 aprile di Uomini e Donne, Maria De Filippi è letteralmente impazzita contro Alessandro. Tutto è cominciato nel momento in cui Desiree ha detto di essere rimasta molto male per alcune frasi pronunciate dal cavaliere. Nello specifico, l’ex di Ida ha detto alla ragazza che i due hanno due stili di vita differenti in quanto lei è solita trascorrere la Pasqua con la famiglia, mentre lui è andato ad Ibiza. La giovane, inoltre, ha anche palesato di essersi sentita in difficoltà in quanto non ha le stesse possibilità economiche del ragazzo.

Di fronte questo argomento, Maria ha perso completamente il controllo ed ha mortificato Alessandro. Nello specifico, la padrona di casa ha accusato il ragazzo di essersi comportato in maniera assolutamente scortese nei confronti della dama. Secondo il suo punto di vista, inoltre, è molto meglio una persona che decide di trascorrere le festività insieme alla sua famiglia piuttosto che ad Ibiza con gli amici.

La De Filippi è di parte? C’entra Ida Platano

Alessandro ha provato a replicare, ma Maria De Filippi non gliene ha dato minimamente il tempo. La conduttrice, infatti, è stata una furia contro di lui ed ha continuato a sminuire e a contraddire ogni sua singola affermazione. Il pubblico da casa si è reso conto della pesante ostilità della donna nei confronti del protagonista, pertanto, in molti hanno cominciato a fare delle supposizioni.

Nello specifico, diversi utenti di Twitter hanno insinuato che Maria provi una forte antipatia nei confronti del ragazzo in quanto ha fatto stare male Ida, che nel talk show sembra sia molto protetta. Proprio per questo, si sarebbe guadagnato l’ostilità della presentatrice. Ad ogni modo, qualunque sia la verità, la cosa certa è che quando Queen Mery dà luogo a questo genere di sfuriate l’interesse del pubblico è sempre molto elevato.