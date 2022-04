Uomini e Donne spoiler puntata 22 aprile: Gloria lascia Riccardo, Soraya delusa

Gli spoiler della puntata del 22 aprile di Uomini e Donne rivelano che Gloria prenderà una decisione molto importante che coinvolgerà Riccardo. Quest’ultimo si troverà a dover fare i conti con i nuovi attacchi di Tina Cipollari e, naturalmente, verrà coinvolta anche Ida.

Tra Diego e Aneta tutto procederà senza intoppi, mentre al trono classico ci saranno dei colpi di scena. Luca bacerà un’altra corteggiatrice e questo, chiaramente, genererà un bel po’ di sgomento.

Gloria prende una decisione su Riccardo a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 22 aprile di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione torneranno ad esserci Ida e Riccardo. Maria De Filippi li sta stuzzicando in tutti i modi, sta di fatto che nella scorsa puntata ha chiesto al cavaliere con chi avesse piacere di ballare. Lui ha fatto il nome della sua ex e questo ha sollevato un bel po’ di malumori. Tina, infatti, nella puntata odierna non potrà fare a meno di attaccare i due protagonisti. Tra l’opinionista è la Platano ci sarà uno scontro così acceso al punto che la dama scoppierà in lacrime.

Per quanto riguarda Guarnieri, invece, il cavaliere dovrà fare fronte ad un’altra situazione. Gloria, infatti, deciderà di interrompere la sua conoscenza in quanto non tollera che lui frequenti altre donne. In questi giorni, Riccardo ha chiesto il numero a Mariagrazia, pertanto, i due hanno deciso di cominciare a sentirsi e frequentarsi. Gloria non accetterà tutto ciò, pertanto, interromperà la frequentazione.

Nuovi baci nella puntata del 22 aprile

Restando sempre in tema di trono over, vedremo che per Alessandro arriverà una nuova dama e lui deciderà di tenerla. Tra Diego e Aneta, invece, le cose non potrebbero andare meglio di così, i due sono sempre più complici. Passando al trono classico, invece, al centro dell’attenzione della puntata del 22 aprile di Uomini e Donne dovrebbe esserci Luca. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna e Lilly, con cui è scattato un bacio molto passionale.

Il giovane, nel corso della puntata, avrà un confronto molto acceso con Soraya. Quest’ultima è stata costretta a rimanere a casa e la cosa non le ha fatto certamente piacere. Dopo aver visto il bacio tra il tronista e una delle sue rivali, poi, la rabbia della ragazza sarà sempre più forte, al punto da arrivare a pronunciare delle frasi piuttosto pesanti.