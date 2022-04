Hotel 5 stelle Alto Adige, tra relax e lusso: come organizzare la vacanza in famiglia

L’Alto Adige è indubbiamente una delle mete predilette dalle famiglie in vacanza con bambini al seguito. E non è difficile comprendere il motivo: un territorio unico nel suo genere, con la possibilità di svolgere innumerevoli attività all’aperto. Organizzare un viaggio in famiglia verso questa meta significa avere la possibilità di rilassarsi, ma anche divertirsi e prenotare in una struttura magnifica, come l’hotel 5 stelle in Alto Adige.

La grande offerta turistica dell’Alto Adige è a dir poco incredibile: ci sono i soggiorni tematici, ma anche attività sportive e didattiche, anche per i più piccoli. Grazie ai servizi proposti dalle strutture, come il Belvita Hotels, non si ha alcuna difficoltà a divertirsi in famiglia e creare momenti speciali e unici, che si serberanno per sempre nel proprio cuore.

Come pianificare la vacanza con i bimbi in Alto Adige

L’Alto Adige è perfetta come destinazione per una vacanza in famiglia. Un luogo che permette di divertirsi e di rilassarsi al contempo, immergersi nella natura incontaminata, seguire sentieri e percorsi, ma anche di organizzare gite in giornata, da soli o con una guida specializzata.

Non è vero che solo in inverno è una meta ideale: anche in estate, infatti, sa come regalare momenti unici e irripetibili. Inoltre, il clima è molto più gentile rispetto alle grandi città, pertanto è possibile staccare la spina per qualche giorno e dimenticarsi della calura, trovando un po’ di refrigerio in montagna.

La pianificazione della vacanza in famiglia inizia ovviamente dalla scelta della località. Il comune di Bressanone, in tal senso, è uno dei più affascinanti, e la frazione di Perara è ricca di strutture adatte ad accogliere ogni esigenza delle famiglie in viaggio. Decisamente rientra tra le destinazioni di viaggio da scoprire nel 2022.

Attività da fare con i bambini in Alto Adige

In questa regione possiamo sfruttare parecchie idee per trovare le migliori attività da fare con i bambini. La terra è speciale, e offre la possibilità di conoscere e avvicinarsi alla flora e alla fauna del luogo, agli animali, andare alla scoperta della natura in appositi percorsi di trekking adatti a tutti, o persino arrampicarsi su strutture, come le classiche pareti di roccia. Un’esperienza adrenalinica!

Non mancano i parchi estivi e i sentieri tematici, o i parchi avventura con percorsi sulla fune. I family hotel non scarseggiano, e anche in questo caso propongono servizi e pacchetti specializzati, tra cui baby animazione, servizi di baby sitting, o ancora un’area giochi per consentire il massimo del divertimento per i più piccoli. Dai trekking guidati ai laboratori didattici, non ci si annoierà mai, e i bambini impiegheranno il proprio tempo in modo costruttivo, oltre che simpatico.

Cosa mangiare in Alto Adige in vacanza

Ci sono tanti piatti tipici del Trentino-Alto Adige che andrebbero assolutamente provati in vacanza. Organizzare un viaggio qui dà l’occasione di esplorare sapori particolari, che difficilmente si dimenticheranno. Sicuramente, il piatto simbolo del territorio è il canederlo, che si può trovare in brodo o con burro fuso. Tra l’altro, ci sono molte varianti dei canederli: al formaggio, con speck o lucanica, agli spinaci, o alle ortiche.

Consigliamo assolutamente di provare gli spatzle o gnocchetti tirolesi, così come il tortei di patate. La cucina è adatta ai grandi e ai piccini, e inoltre gli hotel sono sempre ben disposti a preparare piatti speciali e leccornie per i bimbi.

Hotel 5 stelle Alto Adige: perché prediligere questa formula

Indubbiamente, in vacanza non vogliamo privarci di nulla, ed è il motivo per cui vogliamo puntare al massimo del lusso e del relax. Ci sono delle formule piuttosto interessanti e accattivanti, che oltretutto consentono di accedere ai pacchetti benessere.

Per le famiglie in vacanza, non c’è niente di meglio di richiedere dei trattamenti di benessere e bellezza che possano coadiuvare il benessere fisico e psichico. E l’Alto Adige in questo è un vero e proprio punto di riferimento, dal momento in cui ha investito moltissimo sulle strutture di relax di lusso.

Prediligere un hotel 5 stelle in Alto Adige è anche un modo per regalarsi una vacanza di lusso e dei giorni davvero speciali.