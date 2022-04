Cecilia e Ignazio fanno confessioni bollenti: ecco cosa usano a letto quando fanno l’amore

In una recente intervista, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto delle confessioni bollenti in merito alla loro vita sessuale. I due non si sono risparmiati ed hanno portato alla luce delle faccende piuttosto intime.

Tra gli argomenti tra cui hanno spaziato ci sono state alcune confidenze sulle loro posizioni preferite e su come riescono a rendere il clima decisamente più piccante. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Ecco la posizione preferita a letto di Ignazio e Cecilia

Cecilia e Ignazio hanno rilasciato un’intervista a MTV in cui hanno fatto confessioni bollenti. La prima a parlare è stata la showgirl, la quale ha ammesso che a letto le piace essere dominata. Proprio in virtù di questo, la sua posizione preferita è quella classica del missionario. Questo la rende perfettamente compatibile con il suo compagno Ignazio, in quanto lui predilige stare sopra e assumere una posizione di “dominio”.

Pertanto, i due risultano essere una coppia davvero ben assortita durante la loro intimità. Ciò su cui non vanno d’accordo, invece, riguarda l’atmosfera da creare in camera. Moser, infatti, preferirebbe di gran lunga lasciare le luci accese in modo da poter vedere perfettamente tutto quello che fa. La Rodriguez, invece, preferisce la luce spenta, o al massimo soffusa. Proprio per questo, è solita accendere la lampada che ha di fianco al letto sul comodino poggiandoci qualcosa sopra per scaldare l’ambiente.

Le confessioni bollenti dei due: ecco che oggetti usano

La sorella di Belen ha ammesso che, in quanto donna, preferisce che ci sia un vedo non vedo durante i rapporti intimi in quanto teme che qualche suo difetto possa venire allo scoperto. Ad ogni modo, nel corso della sessione di confessioni bollenti, Cecilia e Ignazio hanno anche svelato che, talvolta, a letto si aiutano con degli oggetti. Tra di essi spuntano le manette.

La Rodriguez, però, ci ha tenuto a chiarire che, dopo un po’ di tempo, deve necessariamente liberarsi dalla morsa di questo oggetto in quanto comincia ad andare in ansia. Infine, poi, entrambi amano avere rapporti intimi in maniera tradizionale, ovvero, sotto le coperte. Cecilia ha aggiunto di essere una donna parecchio freddolosa, pertanto, almeno nella fase iniziale, preferisce rifugiarsi al calduccio in compagnia del suo fidanzato. Insomma, malgrado le recenti voci inerenti una loro ipotetica crisi, tra i due sembra che tutto vada a gonfie vele.