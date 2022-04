Pierpaolo Pretelli aggiorna sul malore, poi pubblica un post misterioso che scatena i fan (FOTO)

In questo periodo Pierpaolo Pretelli non è stato molto bene in quanto ha avuto un malore. Il protagonista ha voluto aggiornare i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute e poi ha pubblicato un post davvero criptico su Instagram.

I fan, e soprattutto le fan, sono letteralmente impazziti di fronte a tale contenuto. Molti, infatti, ritengono che il giovane abbia voluto lanciare un messaggio velato in merito ad un progetto futuro molto importante che lo attende. Vediamo tutto quello che è emerso.

Pierpaolo spiega la natura del suo malore

Pierpaolo Pretelli ha avuto un malore di recente per cui è stato necessario effettuare delle indagini. Nello specifico, è stato colto da un mancamento, a seguito del quale è andato in ospedale per effettuare una risonanza magnetica. Dopo aver effettuato alcune analisi, poi, il giovane pare abbia scoperto quale sia stata la causa del suo malessere. A quanto pare, il fidanzato di Giulia Salemi soffre di cervicalgia per cui dovrà effettuare delle cure.

Una volta scongiurati problemi più gravi, dunque, Pierpaolo ha deciso di concentrarsi appieno nei suoi progetti professionali. Un po’ di giorni fa aveva informato tutti i suoi fan di un nuovo spettacolo al quale sta lavorando e che lo sta assorbendo quasi completamente. Si tratta di un one man show che vede come protagonista l’ex velino. Il ragazzo sta lavorando duramente affinché il tutto sia pronto per questa estate. Ad ogni modo, Pier non ha voluto, o forse potuto, fare ulteriori spoiler sulla faccenda.

Il post criptico di Pretelli genera il caos tra i fan

Su Instagram, però, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un post parecchio criptico che, in men che non si dica, ha scatenato la curiosità dei fan. Nello specifico, il giovane ha pubblicato una foto che riprende il suo collo, con tanto di tatuaggio in bella vista. Gli utenti più attenti hanno notato anche il segno dei cerotti lasciati su tale parte del corpo a seguito di alcuni trattamenti a cui si è sottoposto il giovane dopo aver appreso la natura dei suoi problemi di salute.

Ad ogni modo, il post in questione non è stato arricchito da nessun’altra informazione. I fan, allora, hanno cominciato a sbizzarrissi con le ipotesi. In molti credono che con questo post criptico Pierpaolo abbia voluto annunciare qualcosa ai suoi follower. Si tratterà di un progetto lavorativo oppure di una faccenda legata alla sua vita privata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.