Il Paradiso delle signore spoiler 26 aprile: Dante spiazza tutti, Marco prende una decisione

Gli spoiler della puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marco prenderà un’importante decisione che riguarda il suo futuro con Stefania. Quest’ultima, nel frattempo, non saprà come fare per svincolarsi dalla posizione difficile in cui l’ha posta la sua sorellastra.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante cambierà completamente atteggiamento con tutto lo staff del Paradiso. Il sentimento che nutre per Beatrice, infatti, lo porterà a compiere un atto davvero meritevole.

Marco spiazza tutti nella puntata del 26 aprile

Nel corso della puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Stefania non saprà più come fare per venire a capo del ricatto che le ha fatto Gemma. A tal proposito, la fanciulla deciderà di aprirsi con Irene. Le due, dunque, parleranno molto a lungo e la Colombo le confesserà tutto. La Cipriani proverà a rincuorarla nella speranza che possa trovare una soluzione. Stefania, dal canto suo, non vedrà altra via se non quella di rinunciare all’amore che prova per Marco.

La ragazza, infatti, non se la sentirà di mettere in pericolo sua madre Gloria, per tale ragione, deciderà di chiudere con il ragazzo. Quest’ultimo, invece, ignaro di tutto quello che sta affrontando la giovane, deciderà di farle una proposta importante. Il protagonista, infatti, ha intenzione di ufficializzare il fidanzamento con la sua amata. Il nipote di Adelaide, però, non ha fatto i conti con l’ira della sua ex fidanzata.

Gesto inaspettato di Dante al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora si preparerà per lasciare di nuovo Milano. La donna deve partire alla volta dell’America, pertanto, saluterà tutti i colleghi e le persone che ha conosciuto nel corso della sua esperienza nel grande magazzino. Nella puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo che Marcello sarà sempre più convinto della decisione che ha preso di interrompere la storia con Ludovica.

I due non possono continuare a stare insieme in quanto appartengono a due ranghi troppo differenti e adesso Barbieri ne sarà convinto. Ma come reagirà Ludovica? Beatrice, invece, farà di tutto per allontanare il più possibile Dante. Dopo quello che ha scoperto, infatti, non si fida più di lui. Romagnoli, però, è davvero cambiato grazie all’amore che nutre per la donna. Proprio per questo si scuserà con tutto lo staff del Paradiso per il suo comportamento e informerà Fiorenza di non voler più proseguire nel suo piano.