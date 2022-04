Oroscopo 23 aprile 2022: Leone fiacchi, Acquario non tirate la corda

Secondo l’oroscopo del 23 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario non devono abusare della pazienza altrui. I Toro, invece, sono molto aperti in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere un po’ più pazienti. La Luna dissonante potrebbe avervi spinto ad assumere un atteggiamento un po’ ostile nei confronti di alcune persone. In ambito sentimentale, invece, ci sono dei chiarimenti da fare.

Toro. In amore vi state lasciando andare più del dovuto. Questo è un bene, ma cercate di prestare attenzione alla persona che avete di fronte. L’Oroscopo del 23 aprile, invece, vi vede molto motivati e meticolosi nel lavoro.

Gemelli. Siete un po’ nervosi oggi, pertanto, potrebbero nascere dei disguidi. In ambito sentimentale è meglio fare attenzione a ciò che si dice se non si vuole correre il rischio di incappare in qualche discussione.

Cancro. Giornata molto intensa sotto più punti di vista. In ambito sentimentale dovete mettervi in gioco, mentre per quanto riguarda il lavoro è opportuno valutare attentamente le nuove ipotetiche sfide.

Leone. Oggi siete un po’ fiacchi, pertanto, è il caso di non sforzarvi troppo. In amore è importante fare chiarezza ed essere onesti. Chi ha il piede in due scarpe farebbe bene a decidersi quanto prima.

Vergine. Buon momento per cominciare un nuovo progetto. In amore è necessario non perdere la pazienza troppo in fretta. Ricordate che nella vita è sempre necessario scendere a qualche compromesso.

Previsioni 23 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ tesi, forse una notizia vi ha turbato particolarmente. Ad ogni modo, cercate di tenere separate la sfera professionale da quella personale. Ci sono delle decisioni da prendere, quindi, siate attenti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 23 aprile vi invitano ad aprire gli occhi sul lavoro, non tutte le persone che vi circondano sono sincere. Non abbassate mai la guardia, mentre in amore potete concedervi qualche piccolo sfizio.

Sagittario. Se siete single, questo è un momento propizio per cominciare una nuova relazione. Naturalmente, vi servirà la materia prima, pertanto, non chiudetevi in casa e cercate di uscire il più possibile e frequentare nuovi ambienti.

Capricorno. Molti dei nati sotto questo segno hanno bisogno di una ventata di aria fresca e di novità. Sia in ambito sentimentale sia professionale potrebbe essere necessario prendere delle decisioni.

Acquario. Attenti a non tirare troppo la corda, soprattutto in amore. Le persone che vi circondano possono essere comprensive, ma fino a un certo punto, non abusate della loro pazienza.

Pesci. Se siete confusi, fermatevi un attimo e non prendete decisioni a caso. A tutti può capitare di avere qualche ripensamento, quindi, non abbiate paura a riconoscere i vostri errori e a cambiare direzione.