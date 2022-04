Soleil Sorge torna al GF Vip 7? Ma in una veste del tutto inedita: cosa è emerso (FOTO)

Dopo il GF Vip 6, Soleil Sorge prenderà parte anche al GF Vip 7? Questa è l’indiscrezione che sta circolando in maniera molto insistente sul web in questo periodo. Ad ogni modo, il ruolo che potrebbe ricoprire la giovane è del tutto inedito.

Alfonso Signorini, infatti, non potrebbe mai pensare di affidarle nuovamente il ruolo di concorrente, ma un altro incarico. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso e, soprattutto, che cosa ha detto Soleil a riguardo.

Ecco che ruolo potrebbe ricoprire Soleil al GF Vip 7

In questo periodo la produzione del GF Vip 7 è già in fermento per organizzare il cast della prossima stagione e, a quanto pare, tra i presenti potrebbe esserci anche Soleil Sorge. L’ex gieffina, infatti, è riuscita a conquistare così tanto il pubblico da casa al punto che molti autori la stanno richiedendo per prendere parte a diversi programmi. Subito dopo il GF Vip, infatti, è stata accolta con gioia da Barbara D’Urso per ricoprire il ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Ad ogni modo, le novità non sono affatto finite qui. Si vocifera, infatti, che Soleil possa diventare la nuova opinionista del reality show di Canale 5. Alfonso Signorini pare stia prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di annoverare anche l’influencer nel cast della prossima edizione del programma. In merito agli altri opinionisti, invece, non ci sono molti aggiornamenti.

Il commento spiazzante della Sorge

Gli ultimi rivelano che Adriana Volpe sarebbe ben felice di ricoprire nuovamente questo ruolo, mentre Sonia Bruganelli non sembrerebbe molto interessata alla cosa, a meno che non venga scelta come unica opinionista. Ad ogni modo, al momento, non è stata ancora confermata la voce inerente la possibile partecipazione di Soleil Sorge al GF Vip 7, tuttavia, la ragazza è stata alquanto criptica sui social.

Attraverso il suo account di Instagram, infatti, Soleil ha rivelato ai fan che in questi giorni sta lavorando ad un progetto molto importante e molto cool. Tuttavia, almeno per adesso non ha potuto fare ulteriori spoiler a riguardo, ma appena potrà racconterà tutto ai follower. Proprio per tale ragione, ha invitato tutte le persone che la seguono a restare sintonizzate per apprendere i futuri aggiornamenti. Di che cosa si tratterà? Non ci resta che aspettare ancora un po’ per scoprire che cosa ha in serbo la ragazza.