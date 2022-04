Federica Aversano svela retroscena su Uomini e Donne: tutto finto? Corteggiatori pagati?

In queste ore, Federica Aversano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato dei retroscena in merito al talk show pomeridiano. Tra le domande maggiormente gettonate da parte del pubblico da casa vi sono quelle inerenti i presunti compensi dei partecipanti alla trasmissione.

Federica, allora, ha svelato tutto quello che sa a riguardo e non solo. La ragazza ha rivelato anche se pensa ancora a Matteo e, soprattutto, se c’è qualche cavaliere del trono over con cui le piacerebbe uscire. Ecco cosa ha rivelato.

Federica svela se i concorrenti sono pagati e se a Uomini e Donne è tutto finto

Federica Aversano ha risposto alle domande dei fan ed ha fatto delle confessioni inedite su Uomini e Donne. I follower si sono sbizzarriti con le richieste e lei ha provato a soddisfarle tutte. Tra le domande c’è chi ha chiesto all’ex corteggiatrice di rivelare se in trasmissione sia tutto finto e pilotato. Sulla faccenda lei è stata categorica ed ha detto che è assolutamente tutto vero. Ogni cosa che viene mostrata è reale e non c’è nessuna macchinazione dietro.

In seguito, poi, ha rivelato se ci sono dei corteggiatori o dei tronisti che vengono pagati per stare in studio. In merito a questa faccenda Federica è stata ulteriormente precisa ed ha smentito tutte queste voci. Nessuno percepisce un compenso, secondo quella che chiaramente è stata la sua esperienza nel programma. In caso contrario, infatti, si perderebbe tutto il senso del talk show. (Continua dopo le foto)

L’Aversano parla di Matteo e degli esponenti del trono over

Successivamente, poi, Federica Aversano è tornata a parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri. A tal proposito, ha detto che, purtroppo, per come sono andate le cose, lei ha perso totalmente la stima nei suoi confronti. Proprio per tale motivo, invece che parlare male di lui, ha deciso di non parlarne affatto, pertanto, l’argomento non verrà più menzionato sul suo profilo.

La giovane, poi, ha svelato anche se c’è qualche esponente del trono over che avrebbe piacere di corteggiare. Ricordiamo che Alessandro Vicinanza si era dichiarato a lei ricevendo, però, un brusco rifiuto. Ebbene, a quanto pare la ragazza non è affatto interessata a lui, ma avrebbe piacere ad uscire con l’altro Alessandro, ovvero l’ex corteggiatore di Pinuccia. Naturalmente la ragazza scherzava in quanto ha ammesso di provare un’enorme simpatia nei suoi riguardi.