Uomini e Donne spoiler puntata 26 aprile: Luca bacia Lilli, Veronica litiga con Federico

Lunedì 25 aprile non andrà in onda Uomini e Donne a causa della Festa della Liberazione, pertanto, l’appuntamento con il talk show pomeridiano è spostato a martedì 26 aprile. In tale occasione continueremo ad assistere al continui della registrazione effettuata il 15 di questo mese.

Dopo aver ampiamente parlato del legame che pare non si sia mai spezzato tra Ida e Riccardo e di altre dinamiche degli esponenti del trono over, nella puntata di martedì si parlerà soprattutto dei più giovani. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Luca delude Soraya, Veronica delusa a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 26 aprile di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi farà, finalmente, scendere in studio i tronisti. Dopo aver dedicato ben due puntate solo ed esclusivamente ai più adulti, martedì si parlerà anche dei giovani. Per quanto riguarda Luca, il ragazzo ha deciso di portare in esterna Lilli e tra i due è scattato anche un bacio molto passionale. La cosa genererà un forte turbamento in Soraya che, infatti, non esiterà a scagliarsi contro il ragazzo.

La dama nella scorsa esterna ha deciso di non baciarlo e, dopo questo gesto ennesimo gesto, dichiarerà di cominciare a dubitare dei suoi sentimenti. Luca, ovviamente, non la prenderà bene, pertanto, tra i due scoppierà una discussione. Passando al trono di Veronica, invece, la ragazza è uscita con Federico. In esterna, però, la donna ha dichiarato di averlo visto un po’ freddo, pertanto, in studio nascerà una polemica.

Tina contro Sara nella puntata del 26 aprile

Sulla faccenda interverrà anche Maria De Filippi la quale proverà a far ragionare i due protagonisti. Dopo l’intervento della padrona di casa, i due si chiariranno e giungeranno ad un punto di incontro. Tornando al trono over, invece, nella puntata del 26 aprile ci sarà spazio per una nuova polemica. Sara, infatti, chiuderà la conoscenza di un cavaliere e deciderà di conoscerne un altro.

Tra i due, però, ci saranno dei disguidi in quanto lui si dirà interessato anche ad Alberta. Sulla faccenda interverrà Tina, la quale mortificherà pesantemente Sara. L’opinionista, infatti, accuserà quest’ultima di essere, come sempre, la seconda scelta di qualcuno. La cosa, chiaramente, genererà molto turbamento nella dama. Storia a gonfie vele, invece, quella tra Diego e Aneta. Tra i due la conoscenza sta proseguendo nel migliore dei modi.