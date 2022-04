Uomini e Donne anticipazioni prossime puntate: Aurora tranello a Luca, Ida disperata

Tra venerdì e sabato sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni inerenti le prossime puntate sono davvero intriganti. Come di consueto, si è parlato sia di trono classico sia di quello over e, in entrambi gli ambienti, ci sono stati episodi degni di nota.

Per quanto riguarda i più giovani, Luca finirà in un tranello alquanto meschino organizzato da Aurora. Tra gli over, invece, Ida sarà nuovamente il bersaglio di Tina e non esiterà a mostrarsi piuttosto disperata. Vediamo tutto nel dettaglio.

Luca furioso con Aurora nelle prossime puntate di Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a dei colpi di scena. Per quanto concerne il trono di Luca, il ragazzo farà un’esterna con Aurora. La ragazza andrà da lui dopo che in una scorsa registrazione ha lasciato lo studio. I due daranno luogo ad un chiarimento ma, improvvisamente, la ragazza gli chiederà se lui ha voglia di baciarla. Lui risponderà in maniera affermativa e, a quel punto, lei si rifiuterà di dargli un bacio.

Questo tranello, chiaramente, non farà affatto piacere al tronista che, infatti, sbotterà contro la ragazza. Tra i due, dunque, si aprirà un dibattito piuttosto acceso durante il quale interverranno anche alcuni esponenti del trono over di Uomini e Donne. Armando, ad esempio, si scaglierà contro la ragazza reputando davvero scorretto il suo comportamento. Il più adirato, però, ovviamente sarà il tronista, che si dirà molto deluso da lei.

Anticipazioni prossimi appuntamenti: aspri litigi al trono over

In merito al trono over, invece, nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che Gemma uscirà finalmente con un nuovo cavaliere, ovvero, Giacomo. Per Ida, invece, ci saranno dei nuovi spasimanti, ma lei deciderà di approfondire la conoscenza di uno solo di loro. Ad ogni modo, questo darà l’assist a Tina per scagliarsi nuovamente contro di lei. L’opinionista, infatti, accuserà la Platano di essere ancora interessata a Riccardo.

In seguito, poi, esorterà quest’ultimo a smetterla di invitare la dama a ballare in quanto adesso entrambi stanno conoscendo nuove persone. Biagio, invece, conoscerà una donna di nome Katia. Tra i due, però, ci sarà un’esterna che creerà un bel po’ di sgomento. La donna, infatti, si lamenterà del fatto che lui l’ha portata in un ristorante un po’ scadente, mentre lei si aspettava qualcosa di meglio. Presto, inoltre, torneranno anche le sfilate e le prime ad esibirsi saranno le donne.