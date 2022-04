Oroscopo 24 aprile 2022 e classifica: Vergine attenti ai desideri e Pesci pazienti

Secondo l’oroscopo del 24 aprile, i nati sotto il segno del Leone sono un po’ suscettibili. I Pesci devono essere pazienti, mentre gli Acquario devono stare più tempo in compagnia delle persone care.

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. Ottimo momento per far vedere quanto valete. Mettetevi in gioco e non esitate a mostrare a tutti le vostre qualità. Superate le barriere della timidezza e vedrete che riuscirete ad arrivare molto lontano.

2 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 24 aprile vi invitano a trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia delle persone care. Dal punto di vista delle relazioni siete favoriti, ma è necessario prendere una decisione.

3 Scorpione. In amore ci sono buoni progetti in vista. Se state pensando di allargare la famiglia, questo potrebbe essere il momento giusto. Fase propizia anche per quanto riguarda il lavoro. Sono previste nuove entrate.

4 Sagittario. La Luna è favorevole, pertanto, insistete e vedrete che conquisterete. Se ci sono molte decisioni da prendere, cominciate da quelle un po’ più semplici e basilari e vedrete che il resto verrà da sé.

5 Vergine. Attenti a ci ciò che desiderate. Spesso i desideri potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso, pertanto, siate attenti. In ambito professionale, invece, è tempo di allargare i vostri orizzonti e andare oltre.

6 Ariete. Questo non è il momento di sognare ad occhi aperti. Cercate di essere un po’ più razionali e pieni di spirito d’iniziativa. In ambito professionale è importante sapersi prendere in giro e capire anche quando sia il momento di fermarsi.

Previsioni 24 aprile ultimi sei segni

7 Toro. Giornata piena di emozioni per i nati sotto questo segno. Meglio un uovo oggi che una gallina domani, quindi, cogliete l’attimo. Soprattutto in amore ricordate che certi treni passano una sola volta e vanno presi al volo.

8 Pesci. Le previsioni dell’oroscopo del 24 aprile vi invitano ad essere pazienti. Spesso vi lasciate prendere dalla fretta e dalla voglia di portare a compimento un obiettivo. Ricordate, però, che questo non sempre può accadere.

9 Bilancia. Abbiate tenacia nel lavoro e vedrete che sarete ricompensati. Dal punto di vista professionale ci sono delle occasioni in arrivo, ma è bene ponderare attentamente onde evitare di farsi prendere solo dall’entusiasmo.

10 Cancro. Prendetevi cura un po’ di più di voi stessi. Se vi sentite tristi e scoraggiati, preparatevi e uscite, vedrete che ne troverete giovamento. In ambito professionale, invece, la settimana che sta per cominciare sarà molto impegnativa.

11 Leone. Oggi siete piuttosto suscettibili, quindi, è meglio non intavolare discussioni troppo accese. Cercate di sorvolare e di applicarvi di meno su quello che dicono gli altri. Le critiche vanno accolte solo se costruttive.

12 Capricorno. Imparate a volervi più bene. Spesso siete troppo critici e severi con voi stessi, pertanto, cercate di cambiare questo vostro modo di essere. Ricordate che voi siete la persona con cui trascorrerete tutta la vostra vita.