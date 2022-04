Il Paradiso delle signore trama 27 aprile: colpo di testa di Umberto, Marcello deciso

La trama della puntata di mercoledì 27 aprile del Paradiso delle signore rivela che Umberto darà luogo ad un vero e proprio colpo di testa in extremis che riguarda Flora. In merito a Marcello, invece, il ragazzo prenderà una ferma decisione su Ludovica.

Beatrice soffrirà moltissimo per la separazione da Dante, pertanto, farà il possibile per riprendersi. Vittorio comprenderà la situazione e deciderà di non restare con le mani in mano e di fare qualcosa per sua cognata.

Marcello prendere una decisione su Ludovica al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Stefania sarà sempre più logorata dalla decisione di interrompere la storia con Marco. I due, purtroppo, non possono stare insieme in quanto la fanciulla non può mettere in pericolo sua madre Gloria. Pertanto, la ragazza si convincerà sempre di più dell’idea di interrompere la storia con il nipote di Adelaide. Convinto di una decisione analoga sarà anche Marcello.

Il ragazzo, ormai, sembrerà deciso a comunicare a Ludovica la sua scelta di lasciarla. La ragazza, naturalmente, rimarrà spiazzata da questa decisione, tuttavia, la disperazione durerà poco tempo. La fanciulla, infatti, in men che non si dica riuscirà a trovare conforto in Ferdinando Torrebruna. Tra i due, infatti, ci sarà un avvicinamento molto importante. Nel frattempo, di Flavia non giungeranno nuovi aggiornamenti, almeno per il momento.

Il colpo di testa di Umberto nella puntata del 27 aprile

Su di un altro versante, poi, nel corso della puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore, vedremo che Beatrice soffrirà molto per la chiusura della storia con Dante. La donna ha deciso di interrompere in quanto troppo delusa per ciò che lui ha fatto. Ad ogni modo, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente confusa, soprattutto perché adesso Romagnoli sembra essere davvero cambiato. Di tutto ciò si renderà conto anche Vittorio. Conti, infatti, deciderà di intervenire per sollevare il morale di sua cognata, pertanto, si inventerà qualcosa per porre rimedio alla situazione.

Infine, poi, la puntata in questione si concluderà con un colpo di scena inaspettato da parte di Umberto. Flora ha deciso di partire, pertanto, si recherà all’aeroporto. Guarnieri, però, capirà improvvisamente di volere lei al suo fianco, pertanto, lascerà Adelaide. Una volta chiusa la storia con la donna, il commendatore andrà da Flora e le impedirà di partire.