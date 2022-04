La Pupa e il Secchione Show spoiler finale: proposta di matrimonio e chi ha vinto

Martedì 3 maggio andrà in onda la puntata finale di questa stravagante edizione de La Pupa e il Secchione Show. In queste ore, però, dato che le puntate sono registrate, sono già trapelate delle anticipazioni in merito a quello che accadrà.

Alcune persone, che erano presenti durante la registrazione, hanno divulgato informazioni davvero interessanti. Nello specifico, infatti, pare che una pupa riceverà una proposta di matrimonio inaspettata. Inoltre, è messo anche il nome della coppia vincitrice.

Proposta di matrimonio a La Pupa e il Secchione Show

In queste ore sono emerse delle anticipazioni davvero intriganti in merito alla finale La Pupa e il Secchione Show. Stando a quanto emerso dai profili Instagram di Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, pare che una concorrente verrà spiazzata dal suo fidanzato. In studio, infatti, dovrebbe esserci Luigi Favoloso. Quest’ultimo, come tutti i fan sapranno, e il fidanzato di Elena Morali. Ebbene, nel bel mezzo della puntata, Il protagonista pare farà una proposta di matrimonio alla sua compagna.

I due si sposarono simbolicamente un po’ di tempo fa a Zanzibar. Quel rito, però, non è mai stato consacrato e neppure ufficializzato legalmente, pertanto, i due non risultano ufficialmente marito e moglie. Molto presto, però, le cose dovrebbero radicalmente cambiare.

Ecco la coppia che vincerà alla finale del reality show

Nel corso della finale de La Pupa e il Secchione Show, dunque, assisteremo alla risposta che darà Elena all’inaspettata proposta. Oltre acquisto, però, in tale puntata scopriremo chiaramente quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione abbastanza stravagante e atipica del reality show. Sempre stando a quanto divulgato dai due influencer il sopracitati, ad aggiudicarsi la vittoria dovrebbero essere Maria Laura De Vitiis, ex compagna di Paolo Brosio, e il suo secchione.

Naturalmente, durante tale puntata ci saranno anche tanti altri colpi di scena. Non mancheranno i cosiddetti Zucca Quiz né, tantomeno, i momenti di confronto tra i vari concorrenti di questa edizione del programma. Ad ogni modo, per scoprire tutto quello che accadrà nel dettaglio, non ci resta che attendere la messa in onda del 3 maggio. Nel frattempo, ci separa dalla finale la puntata che andrà in onda questo martedì. In tale occasione vedremo quale altra coppia dovrà abbandonare per sempre il programma non avendo neppure la possibilità di giocarsi il tutto per tutto in occasione del gran finale.