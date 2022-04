Nuova concorrente all’Isola dei famosi, spunta un nome bomba: ecco chi è (FOTO)

In queste ore sono trapelate delle informazioni piuttosto interessanti in merito all’Isola dei famosi e al fatto che, presto, potrebbe sbarcare in Honduras una nuova concorrente. In molti stanno parlando di questo rumor, ma l’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione piuttosto precisa.

La nuova probabile naufraga del reality show di Canale 5 è Maercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Dietro il suo sbarco, però, pare ci siano dei retroscena inediti. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco le indiscrezioni sulla nuova concorrente dell’Isola dei famosi 2022

Un po’ di giorni fa è stata annunciata la notizia del prolungamento dell’Isola dei famosi e, in virtù di questo, pare sia necessario introdurre nuove persone all’interno del reality show. Ebbene, proprio in queste ore è spuntato il nome di una possibile nuova concorrente del reality show di Canale 5. Lei è Mercedesz Henger, che ha già partecipato ad una precedente edizione del programma. Tutti, infatti, ricorderanno il momento memorabile relativo alla sua prova di apnea, durante la quale tutti credettero che la concorrente fosse svenuta sott’acqua.

Ebbene, a quanto pare, la giovane è pronta a mettersi nuovamente alla prova in questa avventura. L’indiscrezione è stata confermata da Deianira, la quale ha pubblicato una segnalazione piuttosto precisa. Una sua fan, infatti, ha detto di aver scoperto che Mercedesz abbia rifiutato di prendere parte ad un evento in quanto impegnata nella partecipazione ad un reality attualmente in corso.

Retroscena inedito sulla partecipazione della Henger al reality show

Questa voce, dunque, è andata ad aggiungersi ad altre già circolate in questi giorni che vedevano proprio la Henger come nuove concorrente dell’Isola dei famosi 2022. Questo, però, non è tutto. Sempre stando a quanto riportato dalla Marzano, pare che l’ingresso di Mercedesz all’interno del programma sia strettamente necessario in quanto molti vip più famosi avrebbero rifiutato.

La giovane, dunque, sembrerebbe essere una sorta di ripiego per poter tappare alcune lacune dovute alla scarsità di predisposizioni a cimentarsi in un reality così complesso. Intanto, però, non sono arrivate ancora conferme ufficiali da parte dello staff del programma né, tanto meno, da parte della diretta interessata. Mercedesz, però è parecchio assente dai social da diverso tempo, cosa strana che sta generando il sospetto di molti suoi fan. Di solito, infatti, la ragazza è molto presente, pertanto, la sua assenza sarà dovuta proprio a questo retroscena?