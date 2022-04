Manuel brutto gesto contro Lulù: poi l’annuncio sulla rottura (FOTO)

Continuano a diffondersi i rumor sulla possibile rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due, infatti, stanno cominciando a comportarsi in maniera piuttosto inaspettata sui social. Anche alcuni familiari della coppia stanno prendendo delle posizioni piuttosto rigide.

Ad ogni modo, in queste ore, i fan della coppia hanno notato un gesto da parte del nuotatore il quale sembra dissipare ogni dubbio. A dare la conferma della rottura è stato direttamente Bortuzzo, il quale ha pubblicato un commento su Instagram alquanto esplicito.

Ecco il gesto compiuto da Manuel contro Lulù

Manuel e Lulù si sono davvero lasciati? Sono settimane che si vocifera di una possibile rottura tra i due, tuttavia, i diretti interessati sono sempre stati molto vaghi nell’affrontare la faccenda. Ad ogni modo, in queste ore pare sia emersa la verità. Alcuni utenti di Instagram, infatti, hanno notato che Bortuzzo abbia rimosso dal suo account l’album con tutte le foto con la Selassié.

Il giovane, infatti, aveva in evidenza tale album contenente un insieme di scatti teneri e romantici in compagni della sua fidanzata. Da un po’, però, tale contenuto non è più visibile, pertanto, non sembrano esserci dubbi per i fan sul fatto che Manuel abbia deciso di compiere un gesto inequivocabile nei confronti della sua fidanzata. Per quale ragione il nuotatore avrebbe dovuto compiere un gesto del genere se le cose tra loro vanno bene? A quanto pare, gatta ci cova e adesso è arrivata la conferma. (Continua dopo la foto)

L’annuncio definitivo sulla rottura tra Bortuzzo e la Selassié

I fan, infatti, sono ormai convinti che Manuel e Lulù siano in rotta di collisione definitiva. A fomentare ancor di più i problemi di coppia sarebbero anche i familiari dei due protagonisti. Sia il papà sia il fratello del nuotatore, infatti, hanno spesso assunto comportamenti ostili nei confronti della giovane. Ad ogni modo, dopo tanto vociare, finalmente Manuel ha rotto il silenzio.

Attravero una Instagram Storie, infatti, Bortuzzo ha annunciato la rottura con Lulù. Il ragazzo, infatti, ha detto che i due ci hanno provato in tutti i modi a far funzionare il rapporto, ma le cose sono andate nella direzione opposta. Proprio per tale motivo, a seguito di tanti tira e molla, i due hanno preso la decisione definitiva di porre fine alla loro storia. Ognuno, dunque, andrà per la sua strada e vengono completamente a crollare tutti i sogni che stavano costruendo.