Mercedesz Henger ha mentito all’Isola dei famosi? Ecco un inaspettato retroscena (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi è stata mostrata una clip inerente Mercedesz Henger. Dopo che per un po’ di tempo si è vociferato circa una possibile partecipazione della figlia di Eva all’interno del reality show, ieri è arrivata la conferma ufficiale.

Ad ogni modo, nel video di presentazione pare proprio che la giovane non sia stata estremamente sincera. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha portato alla luce delle faccende piuttosto inaspettate. Vediamo cosa è emerso.

Sospetti su Mercedesz all’Isola dei famosi

Tra un po’ all’Isola dei famosi sbarcheranno nuovi concorrenti e tra questi c’è anche Mercedesz Henger. Ieri sera è andato in onda un video in cui la giovane si è presentata ed ha raccontato alcune cose inerenti la sua vita. Tra le varie dichiarazioni fatte, però, la figlia di Eva ha rivelato di essere attualmente single. Come se non bastasse, poi, la ragazza ha anche dichiarato di aver già adocchiato un naufrago che potrebbe interessarle parecchio.

Al momento, la protagonista ha preferito rimanere sul vago, sta di fatto che non ha voluto palesare il nome del fortunato. Molti indizi, però, hanno ricondotto ad Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, infatti, risulta essere tra i single del gruppo, inoltre, da alcune parole pronunciate da Mercedesz pare non ci siano molti dubbi sul fatto che possa essere lui il diretto interessato. Ad ogni modo, la cosa che sta generando maggiore scalpore in queste ore è un’altra.

La Henger in realtà è fidanzata?

In particolar modo, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha divulgato una segnalazione alquanto importante che riguarda la donna. Nello specifico, Mercedesz Henger potrebbe non aver detto tutta la verità all’Isola dei famosi. La ragazza, infatti, non sembra sia del tutto single, in quanto sarebbe fidanzata con un ragazzo di nome Fulvio. La persona in questione pare sia poco avvezza al mondo dei riflettori, pertanto, nessuno sa con precisione di chi si tratti.

Successivamente, poi, Deianira ha fatto una precisazione. Nel caso in cui Mercedesz fosse davvero single, in realtà, lo sarebbe da sole due settimane. Questo, chiaramente, rende molto strano il fatto che la ragazza sia già predisposta a cimentarsi in una nuova relazione così velocemente. Al momento, però, non vi è alcuna conferma di questa indiscrezione. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.