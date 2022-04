Manuel e Lulù, dietro la loro rottura ci sarebbe tutt’altro: spuntano inediti retroscena (FOTO)

Ieri, Manuel Bortuzzo ha annunciato la rottura con Lulù Selassiè svelando anche quelle che sono state le cause della loro separazione. Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle novità a riguardo. L’influencer Deianira, infatti, ha svelato delle segnalazioni che portano alla luce dei retroscena inediti.

Quella detta da Manuel, infatti, non sembrerebbe essere esattamente tutta verità. Dietro la loro separazione ci sarebbero, in realtà, dei retroscena inaspettati. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

I retroscena dietro la rottura tra Manuel e Lulù

Tra Manuel e Lulù c’è stata una rottura definitiva. I due, infatti, hanno deciso di porre fine al loro rapporto, o per meglio dire, Bortuzzo ha lasciato la Selassié. Il ragazzo ha spiegato di essere giunto a tale decisione in quanto le divergenze tra loro fossero davvero troppe, pertanto, non c’erano più i presupposti per poter andare avanti. Inoltre, le aspettative sorte all’interno del GF Vip non sono state in grado di soddisfare la realtà.

Questa, però, sembrerebbe una verità solo parziale. Deianira, infatti, ha detto che la parentesi legata al GF Vip non sarebbe assolutamente significativa per la loro separazione. Dietro la scelta di porre fine al loro rapporto, infatti, ci sarebbero altre motivazioni. In particolar modo, il carattere di Lulù sarebbe diventato insopportabile per Manuel che, preso dall’esasperazione, avrebbe deciso di porre fine a tutto. (Continua dopo la foto)

Tutta una farsa? Ecco cosa è emerso

Quanto espresso, però, non è tutto. C’è un’altra segnalazione piuttosto importante che sta gettando ombre sulla rottura tra Manuel e Lulù. Un fan di Deianira, infatti, ha dichiarato di conoscere una persona che è in contatto con Bortuzzo. Tale persona gli avrebbe detto che la separazione tra i due sia in realtà una farsa. Ma per quale motivo? Per far parlare di sé e guadagnarsi qualche copertina?

Al momento non ci sono altre informazioni a riguardo, specie perché dopo il post del nuotatore, la principessa si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Lulù, infatti, non è minimamente intervenuta sulla faccenda. Intanto, però, ci stanno pensando altre persone a spendere parole a riguardo. Maria Monsé, ad esempio, è intervenuta prendendo le difese di Bortuzzo. La donna, infatti, ha voluto rincuorare il ragazzo esortandolo a non arrendersi e a continuare a cercare l’amore in quanto, prima o poi, arriverà anche per lui.