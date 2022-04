Il Paradiso delle signore trama 28 aprile: Ludovica riceve una proposta, Irene spiazza

La trama della puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore rivela che Adelaide si troverà a fare i conti con la realtà. Umberto ama Flora, pertanto, alla contessa non resterà da fare altro che accettare la situazione.

Per quanto riguarda Irene, invece, la giovane farà un regalo inaspettato a Salvatore e ad Anna. Nello specifico, la piccola dirà di voler andare a vivere a Milano. Marco e Stefania, intanto, dovranno risolvere quanto prima la questione che riguarda Gemma.

Marco e Stefania ostacolati al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco si preparerà per fare la proposta di fidanzamento ufficiale per Stefania. Quest’ultima, però, si troverà costretta a dover allontanare il giovane in quanto è sotto ricatto di Gemma. Fino a quando non risolverà la faccenda con la sua sorellastra, infatti, la ragazza non può godersi serenamente la storia d’amore con il suo compagno.

Su di un altro versante, poi, vedremo che anche Adelaide si troverà a fare i conti con una dura realtà. Nello specifico, infatti, la contessa ha appreso che Umberto è innamorato di Flora. Per amore di quest’ultima, il commendatore sarebbe disposto anche a lasciare villa Guarnieri e Adelaide non potrà fare altro che accettarlo. Tra loro, dunque, non c’è davvero più nulla da fare per ricucire il rapporto?

Ludovica riceve una proposta nella puntata del 28 aprile

In merito a Ludovica, invece, la ragazza avrà il cuore infranto dopo quello che è accaduto con Marcello. Ferdinando capirà perfettamente la situazione, pertanto, farà di tutto per sollevare il morale della fanciulla. A tal proposito, le proporrà di fare un viaggio insieme in modo da allontanarsi da Milano e distrarsi da quello che le è accaduto di recente. Nella puntata del 28 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Irene spiazzerà Anna e Salvatore.

i due sognano un futuro insieme, tuttavia, ad impedirlo è il fatto che la piccola non voleva trasferirsi a Milano. Nella messa in onda in questione, però, assisteremo ad un drastico cambio di rotta da parte della fanciulla. La piccola, infatti, accetterà di trasferirsi a Milano e per Anna e Salvatore non potrebbe esserci regalo migliore. Infine, tra Dante e Beatrice sci sarà un riavvicinamento. Dietro questa riconciliazione, però, si cela lo zampino di Vittorio.