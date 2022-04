Uomini e Donne spoiler 27 aprile: nuovi arrivi e grandi assenti

Mercoledì 27 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, nello specifico, dovrebbe essere trasmessa la prima parte della registrazione effettuata il 16 aprile. In tale occasione vedremo che ci sarà un colpo di scena per Gemma.

Per quanto riguarda Riccardo, invece, il cavaliere farà la conoscenza di una nuova dama, così come Alessandro. In studio, poi, si parlerà anche di altri esponenti del trono over. Vediamo tutto quello che accadrà nel dettaglio.

Nuovo cavaliere per Gemma a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi, 27 aprile, di Uomini e Donne si tornerà a parlare finalmente di Gemma. Dopo un bel po’ di silenzio sulla dama, infatti, oggi spunterà un nuovo spasimante. Lui è Giacomo, uno degli esponenti del trono over. A farsi avanti è stato proprio il cavaliere, il quale ha chiesto alla donna di uscire insieme. La conoscenza è ancora agli albori, pertanto, non ci resta che attendere per vedere in che modo evolverà. Durante la messa in onda, poi, i due balleranno anche insieme.

In studio, poi, si noterà molto l’assenza di Ida Platano. La dama non sarà annoverata tra gli esponenti del parterre femminile e di lei non si parlerà minimamente. Altra grande assente, poi, sarà Maria Grazia, la dama che sta uscendo con Riccardo. I due hanno trascorso una piacevole serata insieme, tuttavia, in studio la protagonista non sarà presente a causa di alcuni problemi personali.

Liti e adii nella puntata del 27 aprile

Per Riccardo, invece, arriverà una nuova dama, la quale si dirà particolarmente interessata a lui. Il cavaliere accetterà di conoscerla, pertanto, i due cominceranno una frequentazione. Come la prenderà Maria Grazia quando lo verrà a sapere? Nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne poi vedremo anche che si parlerà di Bruno. L’esponente del trono over si relazionerà nuovamente con Vincenza.

La dama, però, riceverà la visita di un nuovo spasimante. Un nuovo protagonista giungerà in studio per conoscerla e lei deciderà di accettare di frequentarlo. Per quanto riguarda Alessandro, invece, anche lui si sta relazionando ad una nuova ragazza del parterre. Ad ogni modo, l’esterna tra loro non andrà esattamente nel migliore dei modi, sta di fatto che, durante la puntata, i due comunicheranno la volontà di interrompere la loro conoscenza in maniera definitiva.