GF Vip 7, spoiler concorrenti: due di picche per Signorini e spunta un nuovo candidato

In queste ore sono emerse delle novità per quanto riguarda i futuri concorrenti del GF Vip 7. Si vocifera, infatti, che tra i candidati ci sia un ex attore comico, ma non solo. Pare anche che una persona, che sembrava essere quasi in cima alla classifica delle concorrenti, sia venuta meno.

Si tratta della mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. La signora Veronica Cozzani ha commentato l’ipotesi di diventare concorrente di un reality show ed è apparsa alquanto categorica. Vediamo cosa è emerso.

Uno dei possibili concorrenti del GF Vip 7 dà due di picche a Signorini

È da un po’ di settimane, ormai, che si parla di quelli che potrebbero essere i futuri concorrenti del GF Vip 7. Diversi sono i nomi dei candidati in lizza per aggiudicarsi questo ruolo, tuttavia, ancora poche sono le certezze ufficiali. Fino a qualche giorno fa, però, sembrava abbastanza quotata l’ipotesi di vedere la madre di Belen Rodriguez come concorrente del reality show di Canale 5.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola Party, però, la donna ha rotto il silenzio sulla questione ed ha svelato cosa pensa a riguardo. Nello specifico, Veronica Cozzani ha smentito categoricamente le ipotesi di vederla come futura concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo che la spinge necessariamente a dover declinare l’invito richiedere il fatto che non sopporterebbe di condividere il bagno con altre persone sconosciute. Proprio in virtù di questo, non accetterebbe mai di partecipare a nessun tipo di reality show.

Spunta il nome di un nuovo candidato al reality show: ecco chi è

Per Alfonso Signorini, dunque, pare sia stato riservato un bel due di picche da parte della madre di Belen. Ad ogni modo, a fronte di una perdita, è emerso il nome di un altro dei possibili concorrenti del GF Vip 7. La persona in questione è Alvaro Vitali. L’ex attore comico, che nella maggior parte delle sue apparizioni televisive ha impersonato il personaggio di Pierino, pare possa essere il candidato ideale per rivestire il ruolo di concorrente del reality show.

Il suo nome, dunque, va ad aggiungersi a quello di Fariba Tehrani. Anche la mamma di Giulia Salemi, infatti, sembra essere piuttosto propensa a cimentarsi in questo nuovo tipo di avventura. Ad ogni modo, per avere la certezza ufficiale di quanto detto, non ci resta che attendere una conferma o una smentita da parte dell’azienda o dai diretti interessati.