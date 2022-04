Ex dama di Uomini e Donne smaschera Ida Platano: ha mentito a tutti? I retroscena (FOTO)

In queste ore, Ida Platano è stata presa d’assalto da un’ex dama di Uomini e Donne la quale non ha perso occasione per scagliarsi contro di lei. La persona in questione è Barbara De Santi, che in diverse occasioni ha fatto discutere all’interno del talk show pomeridiano.

Ad ogni modo, la donna ha attaccato duramente Ida accusandola di aver raccontato solo bugie in questi giorni all’interno del programma di Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le accuse dell’ex dama di Uomini e Donne Barbara De Santi

L’ex dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi si è scagliata contro Ida Platano. Quest’ultima, di recente si è resa protagonista di uno scontro con Alessandro Vicinanza in cui ha mosso delle accuse contro il suo ex. La protagonista ha insinuato che il giovane fosse troppo propenso a fare la bella vita, mettendo spesso in difficoltà le donne con cui si rapporta. In diverse occasioni è capitato anche a lei di stare in imbarazzo in quanto lui volesse portarla in posti lussuosi a cui lei non è abituata.

Ebbene, proprio a seguito di queste affermazioni, Barbara ha sentito il bisogno di intervenire per scagliarsi contro l’ex collega di parterre. A tal proposito, la donna ha detto che Ida abbia mentito nel programma in quanto non è affatto vero che non è abituata ai posti costosi e rinomati. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la protagonista ha svelato un retroscena.

Ida Platano ha mentito a tutti?

Diversi anni fa, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne pare abbia incontrato Ida Platano all’interno di un ristorante molto rinomato di Brescia. Questo posto è noto per i prezzi elevati e per servire delle pietanze piuttosto ricercate. In tale contesto, Ida non sembrava assolutamente in difficoltà, pertanto, quanto detto nel talk show pomeridiano pare sia solo frutto di fantasia.

Ida avrebbe voluto gettare fango su Alessandro quando, in realtà, lei è perfettamente abituata ai contesti d’elite. Al momento, però, la Platano non è intervenuta per difendersi dalle accuse e dalle sua ex collega di parterre, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se e in che modo replicherà l’ex di Riccardo Guarnieri che, in questo periodo, sta generando parecchio sgomento all’interno del programma pomeridiano.