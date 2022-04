Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 aprile, ultima puntata: l’amore trionfa, una vendetta

Venerdì 29 aprile andrà in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle signore. Molti nodi verranno al pettine e tante situazioni si risolveranno. Un amore trionferà, ma a fronte di questo ci sarà anche la progettazione di un piano diabolico di vendetta.

Adelaide, infatti, non ha preso affatto bene la scelta di Umberto di andare via con Flora, per tale ragione, comincerà a tramare qualcosa contro di lui. Dante le ha ridato le quote del Paradiso, pertanto, la contessa ha tutte le carte in regola per poter procedere contro suo cognato.

Gesto inaspettato di Gloria nella puntata del 29 aprile

Nel corso della puntata del 29 aprile del Paradiso delle signore vedremo che il grande magazzino sarà chiuso per un lieto evento, ovvero, un matrimonio. Salvatore ed Anna, finalmente, convoleranno a nozze e alla cerimonia parteciperanno tutte le persone dello shopping center. Si tratta di un giorno di festa che, tuttavia, cela delle insidie. Stefana e Marco, infatti, continueranno ad essere lontani a causa dello sporco ricatto di Gemma.

Proprio allo scopo di venire a capo di questa incresciosa situazione una volta per tutte, Gloria deciderà di fare un gesto per smuovere le acque. La donna, infatti, non sopporterà che sua figlia debba sacrificarsi così tanto per proteggerla, proprio per tale motivo, deciderà di andare a costituirsi senza dire nulla a nessuno. In questo modo, i due potranno vivere serenamente il loro amore.

Lieto fine e una vendetta nel finale del Paradiso delle signore

Ludovica e Ferdinando decideranno di andare via insieme per concedersi quel viaggio che Torrebruna le aveva promesso. Proprio in quel momento, però, Marcello si pentirà della decisione che ha preso di lasciare la Brancia. Pertanto, andrà da lei nella speranza di ricucire il loro rapporto, ma si troverà a fare i conti con una situazione inaspettata e incresciosa.

Nell’ultima puntata del Paradiso delle signore, quella del 29 aprile, poi, vedremo che Dante deciderà di restituire nuovamente le quote del grande magazzino ad Adelaide. L’uomo, però, non sa che la contessa sta segretamente tramando un piano per vendicarsi di suo cognato. La parte finale della puntata, poi, sarà caratterizzata da un colpo di scena a lieto fine. Stefania e Marco, infatti, potranno vivere finalmente il loro amore alla luce del sole. I due, infatti, si presenteranno insieme al matrimonio di Anna e Salvatore.