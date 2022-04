Oroscopo 28 aprile 2022: Cancro tranquilli, Capricorno coraggiosi

Secondo l’oroscopo del giorno 28 aprile 2022, i nati sotto il segno dell’Acquario penseranno un po’ di più a se stessi. I Toro vivranno degli alti e bassi, mentre gli Scorpione dovranno essere audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di mettersi in gioco senza remore. Sì state aspettando di ricevere una proposta, cambiate atteggiamento e siate voi ad andare a prendervi ciò che desiderate. Niente a nessuno può fermarmi se siete determinati.

Toro. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Oggi potrebbero sorgere delle divergenze, pertanto, cercate di essere cauti. Sulle lavoro, invece, è tempo di prendere delle decisioni importanti.

Gemelli. Le previsioni del oroscopo del giorno 28 aprile 2022 vi esortano ad essere più lungimiranti. Spesso tendete a soffermarvi solamente su quello che accade oggi, tralasciando totalmente il futuro. Questo potrebbe crearvi dei problemi.

Cancro. In amore siete piuttosto tranquilli, tuttavia, una notizia inaspettata potrebbe spiazzarvi. Cercate di concentrare parte del vostro tempo nel fare un’analisi introspettiva in modo da scoprire cosa volete davvero.

Leone. I desideri potrebbero trasformarsi in realtà sì farete di tutto per realizzarli. Non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere di colore quali si professeranno hanno grandi amici. Contate solo su voi stessi e sulle persone a cui tenete di più.

Vergine. In amore potreste sentirvi parzialmente trascurati, tuttavia, cercato di non tenervi tutto dentro e di spiegare con calma e lucidità le vostre ragioni. Sulle lavoro siete molto audaci e intraprendenti.

Previsioni 28 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle sono un po’ contrario per quanto riguarda le faccende interpersonali. Oggi potrebbe nascere qualche disguido con una persona cara, pertanto, se volete evitare conseguenze drastiche, cercate di mantenere la calma.

Scorpione. L’oroscopo del 28 aprile vi invita a cogliere al volo delle occasioni, soprattutto dal punto di vista professionale. Cercate di pensare un po’ di più ai vostri obiettivi e non abbiate paura di dire qualche no quando necessario.

Sagittario. Molti nodi verranno al pettine. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle cose da rivedere. Nunzia te in pazienti e non agito in maniera troppo impulsiva di fronte a delle difficoltà

Capricorno. Oggi vi sentite particolarmente carichi e pieni di voglia di mettervi in gioco. Fatelo senza problemi e ricordate che tutto quello che vi fa stare bene non può essere mai considerato sbagliato.

Acquario. Siete persone tendenzialmente molto altruiste, tuttavia, in questo periodo potreste badare poco alle esigenze altrui. Se state vivendo un periodo di transizione importante è il caso di aprire gli occhi.

Pesci. Buon momento per mettersi in gioco sia in ambito professionale sia personale. Se qualcuno mi ha deluso, cercate di soprassedere e di non rimuginare continuamente sul passato.