Barbara D’Urso replica dopo la bomba su suo licenziamento da Mediaset: ecco che ha detto (FOTO)

Ieri è stata diffusa una notizia bomba dal giornalista Giuseppe Candela il quale ha parlato dell’ipotetico licenziamento da Mediaset per Barbara D’Urso. La notizia ha sollevato un grosso polverone, al punto da generare anche la reazione della diretta interessata.

Lady Cologno, di solito, non interviene in queste polemiche che la riguardano, tuttavia, stavolta la situazione era diventata troppo calda, pertanto, è stato necessario un chiarimento. Ecco, dunque, che cosa ha detto la protagonista a riguardo.

Le parole di Barbara D’Urso sul suo ipotetico licenziamento

Barbara D’Urso ha deciso di commentare la notizia trapelata di recente in merito al suo ipotetico licenziamento da Mediaset. Ricordiamo che la donna ha un contratto in scadenza con l’azienda a dicembre 2022. Al momento, dunque, non si sa se esso verrà prorogato oppure no, tuttavia, voci di corridoio hanno svelato che i vertici dell’azienda non sarebbero propensi a continuare la collaborazione con Lady Cologno.

La notizia ha avuto una certa risonanza mediatica, al punto che la diretta interessata è intervenuta. A tal proposito, la D’Urso ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha svelato cosa pensa delle recenti notizie trapelate sul suo conto. La protagonista ha detto di essere in attesa che escano i dati degli ascolti relativi a La Pupa e il Secchione Show, che è andato in onda ieri sera. La protagonista, poi, ha aggiunto che solo tali dati risultano essere “Veri”.

I cambiamenti per Pomeriggio 5

Con questa stoccata, dunque, Barbara D’Urso ha lasciato intendere che la notizia inerente l’ipotetico licenziamento da Mediaset potrebbe essere l’ennesima bufala circolata sul suo conto. Questa non è affatto la prima volta che viene diffusa una simile voce, anche se stavolta le notizie sembravano avere un maggiore fondo di verità considerando anche lo slittamento della donna su Italia 1 e non solo. Anche il trasloco di Pomeriggio 5 in uno studio decisamente più piccolo e meno costoso stava confermando sempre di più i pettegolezzi sulla fine di un’era.

Ad ogni modo, al momento nulla è detto. L’unica cosa certa è che Mediaset ha prorogato Pomeriggio 5 fino a fine giugno, sempre con la guida della D’Urso. Quest’ultima, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram solo questo genere di informazioni, non dando minimamente peso a quelle diffuse ieri da Giuseppe Candela. Per sapere la verità, dunque, bisogna attendere che sia Mediaset a dire l’ultima parola.