Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Storia spinta dagli autori del GF Vip”. La bomba inattesa

Da quanto Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno annunciato di essersi lasciati, sul web non si sta facendo altro che parlare di loro e dei motivi che potrebbero averli spinti a prendere questa decisione. In queste ore, però, è spuntata una rivelazione inedita avallata dal papà del nuotatore.

Stando a quanto emerso, sembrerebbe proprio che la storia tra i due, in realtà, sia stata tutta una farsa architettata ad hoc dagli autori del GF Vip. Si tratta di un’insinuazione molto pesante, ma saranno andate davvero così le cose? Il papà del ragazzo ha spiazzato tutti.

La storia tra Manuel e Lulù è stata organizzata dal GF Vip?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati, tuttavia, dietro questa decisione ci sono degli strascichi inaspettati. Un po’ di ore fa, il papà del nuotatore si è reso protagonista di un gesto che sta gettando nuove ombre sulla faccenda. In particolar modo, il signor Franco ha messo un “like” ad un commento su Instagram alquanto interessante. Un utente del web, ha voluto fare una disamina di quello che è accaduto tra i due ed ha paventato l’ipotesi che la storia tra Manuel e Lulù, in realtà, potrebbe essere stata tutta una farsa.

Gli autori del GF Vip avrebbero spinto al massimo la nascita di questa relazione solo per creare un po’ di sgomento e per tenere alta l’attenzione del pubblico. Senza la messinscena di questa strategia, infatti, di entrambi i protagonisti non ci sarebbe stato molto di cui parlare, pertanto, la loro relazione sarebbe figlia dello share. Nel commento in questione, però, ci sono anche altre rivelazioni.

Il signor Bortuzzo spiazza sulla rottura tra la Selassié e suo figlio

La persona in questione ha dichiarato che sarebbe troppo semplice affidare la colpa della separazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié alla famiglia di lui. Alcuni membri dell’entourage familiare del ragazzo sono stati accusati di essere troppo apprensivi e invadenti nei suoi confronti. In realtà, solo chi ha un disabile nella propria famiglia è in grado di capire appieno la fatica che si cela dietro la loro assistenza.

Ci sono tanti sacrifici da fare, pertanto, è troppo facile giudicare dall’esterno senza sapere come stiano realmente le cose. Ad ogni modo, questo commento così pungente ha riscontrato il consenso del signor Franco. Questo, dunque, denota che l’uomo pare sia completamente d’accordo con la disamina fatta. Tra Manuel e Lulù, dunque, è sempre stato tutto finto?