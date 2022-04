Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 28 aprile: bacio rifiutato e polemica su Biagio

Giovedì 28 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo della puntata mostrata ieri. Proprio per tale ragione vedremo che ci sarà uno scontro piuttosto acceso tra Luca e Aurora, che già ieri hanno discusso.

In seguito, poi, vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Veronica. La ragazza dirà di aver rifiutato di baciare un corteggiatore. Poi si tornerà al trono over e si parlerà soprattutto di Biagio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Bufera a Uomini e Donne contro Aurora

Nel corso della puntata del 28 aprile di Uomini e Donne vedremo che si continuerà dal dibattito tra Luca e Aurora. Il tronista è rimasto molto male per il comportamento assunto dalla ragazza in studio dopo la messa in onda della loro esterna. Dato che c’è stato un bacio, infatti, il ragazzo si aspettava un trattamento del tutto differente, invece lei è stata piuttosto fredda. In studio, dunque, continuerà la discussione tra loro e interverrà anche Tina Copollari.

L’opinionista si scaglierà contro la corteggiatrice, al punto da spingerla ad avere un crollo. Aurora, infatti, non sapendo più come fare per difendersi da tutte quelle accuse, deciderà di uscire dallo studio e Luca non farà nulla per fermarla. Il ragazzo, invece, si concentrerà sul confronto con Soraya, la quale si mostrerà molto delusa per il bacio dato alla sua rivale. I due, alla fine, balleranno insieme.

Biagio nel caos nella puntata del 28 aprile

Successivamente, poi, sarà la volta di Biagio. Il cavaliere è uscito con una dama, tuttavia, l’esterna è andata nel peggiore dei modi. La signora, infatti, nel corso della puntata del 28 aprile di Uomini e Donne, dirà che si aspettava di andare a cena in un ristorante molto più rinomato e bello. Biagio, però, ha deciso di portarla a mangiare la pizza al taglio. In studio, così, tra loro scoppierà una discussione molto forte.

Tornando al trono classico, poi, vedremo che Veronica è uscita sia con Matteo sia con Andrea. Il primo ha deciso di farle una serenata, in seguito, poi, ha anche provato a baciarla ma lei si è spostata in quanto non pronta per questo step. Malgrado questo, però, in studio la protagonista dirà di aver apprezzato il fatto che lui ci abbia provato. Anche con Andrea l’esterna è andata piuttosto bene. I due hanno chiacchierato molto ed hanno avuto modo di conoscersi un po’ più a fondo.