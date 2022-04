Carmen Di Pietro spiazzata da Alessandro: “È stato con una donna sull’Isola?” Lei impazzisce

In queste ore all’Isola dei famosi c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Entrambi, ormai, hanno conquistato il pubblico da casa con i loro siparietti comici e quello che è accaduto da poco è a dir poco esilarante.

I due, infatti, si sono scontrati poiché la showgirl ha detto di essere rimasta molto male per un comportamento assunto da suo figlio. Dopo la lite, però, Edoardo Tavassi ha voluto stuzzicare la naufraga svelando retroscena inediti inerenti il ragazzo. La donna non ci ha più visto. Ecco cosa è accaduto.

Scontro tra Alessandro e Carmen all’Isola dei famosi

All’Isola dei famosi gli animi si sono scaldati parecchio tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il ragazzo si è rifiutato di incidere sul bicchiere l’iniziale di sua madre. La donna lo ha invitato a compiere questo gesto nei suoi confronti, così lei avrebbe avuto un ricordo di questa esperienza insieme quando sarebbe tornata in Italia. Alessandro, però, ha deciso di incidere la lettera “A” su bicchiere, generando le ire della donna.

Successivamente, poi, il ragazzo ha deciso anche di non dormire più accanto alla madre, ma di andare con i protagonisti dell’altro gruppo. A seguito di queste prese di posizione, la Di Pietro ha sbottato ed ha insinuato che qualcuno stesse facendo il lavaggio del cervello a suo figlio. La showgirl non ha esitato a rimproverare il giovane dicendogli di essere molto delusa da lui per come si sta comportando nel corso di questa esperienza nel reality show.

Edoardo insinua un dubbio nella Di Pietro

Dopo questo scontro, durante il quale Alessandro è sembrato decisamente poco interessato alle parole di sua madre, Carmen Di Pietro si è sfogata con altri compagni d’avventura. Tra di essi c’era Edoardo Tavassi, il quale ha voluto cavalcare l’onda stuzzicando la sua compagna d’avventura. Nello specifico, il fratello di Guendalina le ha detto di lasciare in pace suo figlio in quanto, ormai, fosse grande e libero di andare con delle donne.

Proprio in virtù di questo, Carmen dovrebbe smetterla di stargli così addosso poiché sicuramente lui adesso è più interessato a rapportarsi con le donne che con sua madre. Di fronte queste insinuazioni, la Di Pietro non ci ha più visto ed ha dato di matto. La donna ha chiesto insistentemente a suo figlio se fosse stato con qualcuna in generale e sull’Isola. Il ragazzo, però, ha lasciato la madre nel dubbio.