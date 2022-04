Ilary Blasi a ruota libera su D’Urso, Corona e Rodriguez: spuntano retroscena inediti (VIDEO)

Nel corso della precedente puntata de Le Iene, Ilary Blasi si è sottoposta al tanto temuto gioco delle domande di Teo Mammucari ed ha parlato a ruota libera di Barbara D’Urso, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. In tale occasione, la moglie di Francesco Totti ha svelato degli altarini inediti sui tre protagonisti.

In particolar modo, la donna ha svelato cosa pensa di Lady Cologno come professionista e poi ha raccontato alcuni dettagli su Belen e Fabrizio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le confessioni di Ilary sulla D’Urso e la Rodriguez

Ilary Blasi è stata come sempre un fiume in piena durante la scorsa puntata de Le Iene, infatti ha parlato della d’Urso, della Rodriguez e di Corona. Per quanto riguarda la prima, Ilary ci ha tenuto a smentire tutte le voci inerenti possibili discussioni avvenute con la collega. La donna, infatti, ha precisato di reputare Barbara una vera e propria professionista che sa fare molto bene il suo lavoro. Inoltre, secondo il suo punto di vista, la collega guadagna molto più di lei.

Le due, purtroppo, non si conoscono in maniera estremamente approfondita, tuttavia, l’impressione che ha la Blasi è decisamente positiva. Successivamente, poi, l’attenzione si è spostata su Belen. A tal proposito, la moglie di Totti ha rivelato che tra le due ci sia stato un bacio molto tempo fa. Ad ogni modo, si è trattato di un gesto goliardico in quanto Ilary non ci ha mai fatto un pensierino sulla showgirl, malgrado la sua bellezza.

Le parole della Blasi su Fabrizio Corona

A tal proposito, l’ospite di Teo Mammucari ha anche rivelato che se suo marito ricevesse dei messaggi dalla modella, lei non potrebbe fare a meno di farsi qualche domanda. Infine, poi, dopo aver parlato della Rodriguez e della d’Urso, Ilary Blasi ha affrontato lo spinoso tema relativo a Fabrizio Corona. Contrariamente a quanto accaduto in passato, però, stavolta la donna è stata molto più vaga e indulgente.

Nello specifico, infatti, ha commentato l’ex re dei paparazzi solo dal punto di vista professionale. A tal riguardo ha detto che, se dovesse descriverlo con una sola parola, adorerebbe l’aggettivo “furbo”. Nel corso della sua vita, Fabrizio si è guadagnato tanti amici quanti nemici, in quanto i suoi comportamenti non sono sempre stati irreprensibili. Infine, poi, ha svelato che l’ex paparazzo non ci ha mai provato con lei e neppure lei lo ha mai guardato sotto questo aspetto. (Clicca qui per il video)