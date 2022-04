Gianmaria Antinolfi parla della rottura tra Manuel e Lulù: “Ecco perché Bortuzzo ha preso questa decisione”

La rottura tra Manuel e Lulù, ormai, è sulla bocca di tutti e sulla faccenda è intervenuto anche Gianmaria Antinolfi. L’ex gieffino ha detto di aver seguito molto la faccenda, pertanto, si sente nella posizione di poter esprimere un giudizio.

Inoltre, conoscendo Bortuzzo un po’ più a fondo data la convivenza trascorsa all’interno della casa del GF Vip, l’imprenditore ha detto di sapere il motivo che avrebbe spinto Manuel a prendere questa decisione. Ecco cosa è emerso.

Cosa pensa Gianmaria della rottura tra Manuel e Lulù

Gianmaria Antinolfi ha commentato la rottura tra Manuel e Lulù. Il ragazzo ha esordito dicendo di non aver sentito Bortuzzo in questi giorni, tuttavia, è convinto di sapere perfettamente come si senta il nuotatore. A tal proposito, Gianmaria ha detto che, a suo avviso, il giovane ha preso la decisione di chiudere il rapporto con la Selassié in quanto non sta vivendo un momento sereno.

I telespettatori del GF Vip dovrebbero ricordare che durante il programma, ad un certo punto, il nuotatore prese le distanze dalla principessa in quanto stava attraversando un momento troppo complicato. A causa di tutte le problematiche che attanagliano la sua vita, capita spesso a Manuel di attraversare questi momenti così bui. Quando gli succede, purtroppo, il giovane sente necessariamente il bisogno di allontanare tutto ciò che non lo fa stare sereno.

Antinolfi svela retroscena su una conversazione con Bortuzzo

Ebbene, secondo Gianmaria Antinolfi, ci sarebbe proprio questo dietro la rottura tra Manuel e Lulù. Bortuzzo, infatti, sicuramente sta attraversando uno dei suoi momenti no, pertanto, ha deciso di porre fine ad una situazione che, ormai, gli stava provocando solo malessere. Ad ogni modo, questo cambio repentino di atteggiamento è piuttosto strano in quanto Gianmaria ha rivelato alcune confessione fatte dal nuotatore quando Lulù era ancora in casa.

Nello specifico, Manuel gli diceva di non vedere l’ora che la ragazza uscisse dal programma per poterla riabbracciare e per poter vivere, finalmente, la loro vita insieme lontano dalle telecamere. Subito dopo il reality show, infatti, i due sono andati anche a convivere, tuttavia, le cose non sono andate nel modo sperato. Insomma, la disamina fatta da Gianmaria sarà pertinente con la verità? Manuel si è trincerato dietro un rigoroso silenzio dopo l’annuncio, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.