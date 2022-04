Il Paradiso delle signore si ferma, ma non del tutto: ecco cosa andrà in onda dal 2 maggio

Venerdì 29 aprile andrà in onda l’ultima puntata della sesta stagione del Paradiso delle signore. La fortunata soap opera di Rai 1, infatti, si fermerà per la consueta pausa estiva, per poi tornare a settembre.

Lo stop, però, non è totale, in quanto la rete ha deciso di continuare ad intrattenere il pubblico con delle puntate inaspettate. Vediamo, dunque, cosa andrà in onda a partire dal 2 maggio e poi a seguire.

Cosa andrà in onda dal 2 maggio al posto del Paradiso delle signore

Come tutti i telespettatori del Paradiso delle signore, ormai, sapranno, la soap opera si fermerà per circa quattro mesi. La stagione numero 6 sta per volgere al termine, pertanto, molti nodi verranno al pettine e delle situazioni verranno risolte. L’ultimo appuntamento con la soap opera è fissato a venerdì 29 aprile, sempre dalle ore 15:55 fino alle ore 16:45. La rete, però, dato il grande successo di questa stagione, ha deciso di non lasciare soli i telespettatori più affezionati.

A partire da lunedì 2 maggio, infatti, la soap opera continuerà ad andare in onda ma con delle repliche. Nello specifico, si è deciso di rendere visibili i primi episodi della prima stagione, quando la soap opera non era ancora nel formato daily. Attualmente, dunque, sono previsti da palinsesto i primi 20 episodi relativi alla prima stagione della fortunata soap opera.

Arriva una nuova serie da giugno e quando torna la soap opera di Rai 1

Il pubblico, dunque, si intratterrà con i personaggi di quell’epoca, ovvero, Pietro Mori, interpretato da Giuseppe Zeno e Teresa Iorio, interpretata da Giusy Buscemi. Tuttavia, non mancheranno anche alcuni protagonisti che ancora oggi fanno parte del Paradiso delle signore, ovvero, Vittorio Conti, il cui attore che veste i suoi panni è Alessandro Tersigni, Roberto Landi, interpretato da Filippo Scarafia e Anna Imbriani, alias Giulia Vecchio. Tutto questo dovrebbe andare in onda per tutto il mese di maggio.

A partire dal 30 maggio, invece, le repliche della soap opera lasceranno il posto alla messa in onda della fiction chiamata Sei Sorelle. L’appuntamento è fissato, come sempre, alle ore 16:00 e anche la durata della nuova serie è la stessa del Paradiso delle signore. L’appuntamento con la soap opera, invece, è fissato a metà settembre. Gli autori, infatti, hanno fatto sapere che è già in programma una settima stagione, anch’essa ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. Non ci resta, dunque, che goderci questi ultimi appuntamento con la soap.