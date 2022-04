Oroscopo 29 aprile 2022: Leone battaglieri, Acquario rilassatevi

Secondo l’oroscopo del 29 aprile, i nati sotto il segno del Sagittario devono essere un po’ più pazienti in amore. I Toro sono risoluti, mentre i Leone devono essere più flessibili in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cogliete al volo le occasioni propizie. Imparate ad allargare un po’ di più i vostri orizzonti in modo da riuscire ad emergere sempre e comunque. Allo stesso tempo, però, è importante capire quando bisogna fermarsi.

Toro. L’Oroscopo del 29 aprile vi vede in una posizione di dominanza in ambito sentimentale. Ad ogni modo, cercate di non tirare troppo la corda. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non smettete di inseguire i vostri obiettivi.

Gemelli. In amore ci sono delle ottime prospettive per emergere, tuttavia, dovete essere un po’ più istintivi. Spesso tendete a farvi più problemi del dovuto e questo genera una certa inibizione.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Le relazioni possono sbocciare e diventare qualcosa di più importante, tuttavia, dovete restare concentrati anche sul lavoro.

Leone. I nati sotto questo segno sono dei veri guerrieri. Difficilmente gli altri riusciranno a mettervi i piedi in testa e a far prevalere i loro punti di vista. Ad ogni modo, specie in amore, cercate di scendere a qualche compromesso.

Vergine. Molti di voi cominceranno a sentire sempre più forte il desiderio di una vacanza. Cercate di mettere da parte il vostro orgoglio per quanto riguarda le faccende interpersonali. Chiedete scusa se necessario.

Previsioni 29 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è nel lavoro ci vuole tanta pazienza. Nel caso in cui dovesse trovarvi a fare i conti con qualche problema inaspettato, non fatevi prendere dal panico e, in caso, chiedete aiuto ad una persona cara.

Scorpione. Oggi siete particolarmente produttivi, forse perché è venerdì. Il fine settimana si prospetta alquanto ricco di impegni, tuttavia, sono perlopiù cose che avete piacere a fare.

Sagittario. Giornata molto intensa sul lavoro. Ci sono delle faccende da mettere a posto. Cercate di sbrigare tutto entro oggi in modo da avere il fine settimana un po’ più libero. In amore siate pazienti.

Capricorno. Le stelle sono favorevoli soprattutto dal punto di vista professionale. Se state per intraprendere un percorso in autonomia prestate molta attenzione alle persone di cui vi circonderete.

Acquario. Le previsioni dell’oroscopo del 29 aprile vi invitano a rilassarvi. Avete bisogni di staccare un po’ la spina e di prendervi una pausa. In ambito sentimentale dovete essere un po’ più riconoscenti.

Pesci. Ottimi risvolti per quanto riguarda il fronte delle emozioni. Cercate di non compiere delle scelte troppo affrettate e imparate a capire quando è il momento di tacere. Nel lavoro ci sono buone opportunità in vista.