Gemma e Giacomo lasciano Uomini e Donne insieme? L’anticipazione bomba

In queste ore, i fan di Uomini e Donne sono in subbuglio in quanto è emersa la possibilità di vedere, finalmente o purtroppo, Gemma Galgani fuori dal programma in compagnia di un uomo, Giacomo. I due hanno cominciato a frequentarsi da pochissimo tempo, tuttavia, pare che la relazione possa rapidamente prendere piede.

A svelare questa indiscrezione bomba è stato un ex corteggiatore di Gemma, il quale ha voluto fare uno spoiler inedito sulla faccenda. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

L’avvicinamento tra Gemma e Giacomo

Gemma e Giacomo si sono conosciuti a Uomini e Donne da poco ed hanno deciso di intraprendere una conoscenza. In una scorsa puntata del talk show, infatti, i due si sono accomodati al centro dello studio per raccontare cosa avessero fatto in esterna. Era da diverse settimane, ormai, che della Galgani non si parlava più e questo ha fatto diffondere sempre di più i rumor di vederla fuori dal talk show pomeridiano.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni per la dama sono sopraggiunte novità, tuttavia, la torinese non sembra essere più una delle protagoniste indiscusse del programma. Anche gli attacchi di Tina Cipollari si stanno rivelando spesso sterili e alquanto privi di contenuti. Questa, dunque, sembra essere la fine di un’era. In queste ore, un ex cavaliere che corteggiava la dama ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto uno spoiler davvero interessante.

Ex cavaliere anticipa un colpo di scena a Uomini e Donne

In particolar modo, a Piùdonna Pierluigi Mercogliano ha rivelato di avere la sensazione che Gemma e Giacomo lasceranno Uomini e Donne insieme. Il cavaliere è sembrato piuttosto convinto di questo, sta di fatto che ha definito questa notizia come un’anticipazione di quello che presto potrebbe accadere all’interno del talk show di Maria De Filippi. Il protagonista, però, ci ha tenuto a precisare di non sapere se questa decisione sia sopraggiunta perché la Galgani è davvero presa dal nuovo spasimante, oppure se c’è altro.

Secondo il suo punto di vista, infatti, è probabile anche che Gemma abbia capito che sia arrivato il momento di levare le tende e di abbandonare, almeno per un po’ di tempo, il programma all’interno del quale crea dinamiche da oltre 10 anni. Questo potrebbe essere il colpo di scena della fine di questa stagione di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere per vedere se andrà davvero così.