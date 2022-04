Uomini e Donne, cosa accadrà nella puntata del 29 aprile: spasimanti per Ida, Gemma felice

Venerdì 29 aprile andrà in onda una nuova puntata con Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla prima parte di una nuova registrazione, pertanto, l’attenzione sarà, come sempre, rivolta agli esponenti del trono over.

Al centro dello studio ci saranno soprattutto Ida e Gemma. Le due protagoniste stanno conoscendo dei nuovi cavalieri. Tina Cipollari, però, non potrà fare a meno di scagliarsi soprattutto contro l’ex di Riccardo. Vediamo tutto quello che accadrà.

Gemma e Giacomo si conoscono a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 29 aprile, vedremo che Maria De Filippi tornerà a tirare in ballo Gemma Galgani. La donna nella scorsa puntata ha ricevuto le avances di Giacomo. I due, così hanno deciso di darsi una chance e di conoscersi. Nella messa in onda odierna vedremo che la neo coppia ha deciso di uscire insieme e in studio racconteranno i dettagli della loro esterna. Le anticipazioni rivelano che entrambi si sono trovati piuttosto bene.

Per tale motivo, Gemma tornerà ad essere raggiante come non capitava da diverso tempo. Successivamente, poi, sarà la volta della sua amica Ida Platano. La conduttrice informerà la protagonista del fatto che sono arrivati per lei due nuovi cavalieri. I due si presenteranno e spiegheranno i motivi per cui sono stati spinti a venire in trasmissione per conoscerla. Dopo averli ascoltati, poi, la Platano dirà di volerne conoscere solo uno.

Tina attacca Ida, Vincenza spiazza nella puntata del 29 aprile

Tina, però, non potrà fare a meno di intervenire. L’opinionista, infatti, accuserà la donna ritenendo inutile il fatto che voglia conoscere nuovi uomini in quanto è ancora palesemente innamorata di Riccardo. Quest’ultimo interverrà, ma la Cipollari gli dirà di restare al suo posto e di smetterla di chiedere alla dama di ballare in quanto adesso sta conoscendo altre persone.

Nella puntata del 29 aprile di Uomini e Donne, poi, vedremo che si parlerà di nuovo anche di Bruno e Vincenza. Quest’ultima sta conoscendo anche un altro cavaliere, ovvero, Saverio. Con lui, però, le cose non stanno andando molto bene in quanto lui si è rivelato un po’ troppo pretenzioso dal punto di vista fisico. La donna, infatti, dirà di non sentirsi ancora pronta a lasciarsi andare sotto questo punto di vista con il nuovo spasimante. Con Bruno, invece, tutto procederà anche se non mancheranno alti e bassi.