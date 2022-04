Grande Fratello Vip 7: ecco la data d’inizio e i primi concorrenti

In queste ore sono spuntate delle informazioni alquanto interessanti sul Grande Fratello Vip 7, come ad esempio la data d’inizio. Alfonso Signorini ha solleticato la curiosità dei fan facendo degli interessanti spoiler in merito a quello che accadrà nella prossima edizione del reality show.

Ad ogni modo, pare si tratterà di un’edizione del tutto scoppiettante. Per tale ragione, vediamo tutto quello che è emerso sul programma fino a questo momento.

Ecco la data d’inizio del Grande Fratello Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 aprirà i battenti a settembre, tuttavia, in queste ore sono emerse delle novità, soprattutto per quanto riguarda la data di inizio ufficiale. Il reality show, che anche quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini, partirà il 19 settembre, sempre su Canale 5 in prima serata. Ad affiancare il direttore di Chi si saranno degli opinionisti, i cui nomi non sono stati ancora rivelati. Se Sonia Bruganelli sembra essere decisa a dare forfait, lo stesso non può dirsi per Adriana Volpe che, invece, desidererebbe ricevere nuovamente la proposta da Alfonso Signorini.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la programmazione, il GF Vip andrà in onda, come al solito, con il doppio appuntamento settimanale. I giorni attualmente previsti sono, sicuramente, il lunedì, mentre il secondo giorno potrebbe essere o il giovedì o il venerdì a seconda delle necessità. Per quanto concerne la durata del programma, invece, si sono diverse ipotesi.

Durata e primi concorrenti

Il Grande Fratello Vip 7, infatti, partirà sempre con il consueto pacchetto di tre mesi, pertanto, dovrebbe concludersi a dicembre di quest’anno. Tuttavia, come capitato per ben due anni consecutivi, se gli ascolti si riveleranno alti e buoni è altamente probabile che Signorini andrà in onda anche nel 2023, fino all’inizio della nuova stagione dell’Isola dei famosi, proprio come accaduto quest’anno.

In queste ore, poi, sono trapelati anche i nomi dei primi papabili concorrenti. Al momento non vi è una conferma definitiva e ufficiale, tuttavia, ci sono alte probabilità che i due personaggi che citeremo entreranno nella casa più spiata d’Italia. Il primo è Alvaro Vitali mentre la seconda è Wilma Goich. I diretti interessati per adesso non si sono sbilanciati sulla faccenda in quanto è probabile che ci siano ancora delle trattative in atto. Non ci resta che attendere per vedere quali altre notizie emergeranno.