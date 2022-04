Alex Belli fa confessioni sulla rottura tra Manuel e Lulù e la Selassié non ci sta: ecco come ha reagito

Nella scorsa puntata di Pomeriggio 5 è stato ospitato Alex Belli, il quale ha detto la sua sulla rottura tra Manuel e Lulù. Ormai molti ex concorrenti del GF Vip si stanno intromettendo nella faccenda portando alla luce retroscena sempre di versi.

Ebbene, quanto detto da Alex non sembra essere stato molto gradito dalla Selassié. Quest’ultima, infatti, ha reagito in modo piuttosto brusco nei suoi confronti. Ecco cosa è successo.

Le confessioni di Alex Belli su Manuel e Lulù, lei reagisce

Alex Belli ha parlato della rottura tra Manuel e Lulù ed ha detto che, a suo avviso, tra i due ci sarebbero state delle fratture caratteriali insuperabili. Il vero motivo per il quale si sono lasciati, dunque, sarebbe da ricondurre ad un’incompatibilità tra loro. La famiglia di Bortuzzo, dunque, non c’entrerebbe assolutamente nulla con quanto accaduto, né tantomeno Franco Bortuzzo. Belli, inoltre, ha rivelato che quando Manuel ha pubblicato il post con l’annuncio della rottura con la principessa, quest’ultima era proprio insieme a lui per uno shooting.

Ad ogni modo, dopo le dichiarazioni di Alex a Pomeriggio 5, Lulù ha reagito. La ragazza, infatti, ha immediatamente rimosso dal suo account Instagram l’album contenente le foto scattate proprio in occasione del servizio fotografico con Alex. Questo gesto, dunque, è stato interpretato da molti come un modo per dimostrare il suo dissenso nei confronti delle dichiarazioni fatte dall’ex coinquilino.

Clarissa lancia una stoccata: cosa hanno fatto

Come se non bastasse, però, a gettare altro sale sulla faccenda ci ha pensato Clarissa. La Selassié, infatti, subito dopo l’intervista ad Alex Belli sulla rottura tra Manuel e Lulù, ha cominciato a mettere molti like al di sotto di commenti polemici contro l’attore. In seguito, poi, ha pubblicato un tweet su Twitter che sembra essere totalmente riferito al compagno di Delia Duran.

La ragazza, infatti, ha scritto che spesso vede tanta gente parlare a vanvera, senza sapere nulla degli argomenti che tocca. Dinanzi questi atteggiamenti, lei non può fare altro che ridere, in quanto l’idiozia e l’ignoranza le generano questo tipo di reazione. Al momento, l’attore non ha ulteriormente replicato alla faccenda e neppure Lulù ha manifestato in maniera esplicita il suo punto di vista a riguardo. Per tale motivo, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori novità a riguardo.