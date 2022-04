Guendalina Tavassi nasconde il cibo nelle parti intime: bufera all’Isola dei famosi (VIDEO)

In queste ore gli animi si sono parecchio scaldati all’Isola dei famosi. Al centro della bufera c’è stata, soprattutto, Guendalina Tavassi, la quale è stata accusata di nascondere il cibo nelle parti intime.

I naufraghi hanno scoperto questo segreto ed hanno dato di matto. Tra i concorrenti, infatti, sono nate delle polemiche molto accese. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Scontro per il cibo all’Isola dei famosi: tutti contro Guendalina

All’Isola dei famosi ci sono state numerose divergenze in questi giorni. Al centro dell’attenzione c’è stata, molte volte, Guendalina Tavassi, la quale pare sia solita nascondere il cibo nelle parti intime. Molti naufraghi si stanno scagliando contro di lei in quanto ritengono che la donna sia estremamente legata al cibo e sarebbe disposta a fare qualunque cosa pur di mangiare. Nel corso della settimana, infatti, c’è stato uno scontro piuttosto acceso con Laura Maddaloni e Clemente Russo.

I due si sono scagliati contro la compagna d’avventura dandole dell’avida e della falsa. La Tavassi si è sentita pesantemente aggredita, al punto da arrivare addirittura a palesare di nutrire un certo timore dei due concorrenti in quanto li vede davvero troppo agguerriti. Ad ogni modo, lo scontro non è servito a generare alcun chiarimento, anzi, L’influencer ha deciso di dare il via ad una vera e propria guerra.

La Tavassi nasconde cibo nelle parti intime? Le accuse

Proprio per tale ragione, pare che Guendalina Tavassi abbia cominciato a nascondere del cibo nelle parti intime. Alcuni concorrenti se ne sono accorti ed hanno duramente sbottato. Ancora una volta Laura si è trovata a scontrarsi duramente con la coinquilina dell’isola. Successivamente, poi, la Maddaloni si è sfogata con altri compagni d’avventura e si è detta basita per l’atteggiamento adoperato dalla Tavassi.

A suo avviso, infatti, al di là di quello che è il gioco, che implica certamente tanto stress causato dalla fame e dalla stanchezza, Guendalina ha dato prova di essere una persona davvero orribile. Blind ha avallato in pieno il punto di vista di Laura. L’influence,r dal canto suo, ha replicato dicendo di non dover dare conto a nessuno, pertanto, all’interno di tale reality show può fare tutto quello che vuole. Intanto, anche i telespettatori sono rimasti alquanto spiazzati per quello che sta succedendo sulle spiagge dell’Honduras, specie per la strana pratia di Guendalina per nascondere il cibo.