Oroscopo 30 aprile 2022: Vergine in cerca di attenzioni, Pesci cauti

Secondo l’oroscopo del 30 aprile, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere un po’ più flessibili. Gli Ariete sono offuscati e i Gemelli più determinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore siete un po’ offuscati. Forse vi state destreggiando in una situazione che, in realtà, non vi sta dando armonia e serenità. Dal punto di vista professionale, invece, tenete gli occhi ben aperti.

Toro. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Oggi vi sentite particolarmente aperti al dialogo con le altre persone. Se svolgete mansioni a contatto con il pubblico sarete molto favoriti.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 30 aprile esorta i nati sotto questo segno a pensare in maniera più concreta al futuro. Se non sapete in che direzione andare, ricordate che le grandi cose nascono dai piccoli passi.

Cancro. Non siate troppo impazienti. Ricordate che le soddisfazioni arrivano poco alla volta. Dal punto di vista professionale ci sono dei progetti che avete in ballo e a cui state lavorando da tempo. Presto arriveranno novità.

Leone. Cercate di essere meno esigenti da voi stessi e dagli altri. Siete dei perfezionisti, pertanto, risulta difficile per voi riuscire a lasciare che le cose vadano avanti anche se non sono esattamente come dite voi. Talvolta, però, bisogna farlo.

Vergine. I nati sotto questo segno sono alla spasmodica ricerca di attenzioni. Se non riuscite a sentirvi appagati, cercate di farvi un esame di coscienza. Dal punto di vista delle relazioni, ci sono delle novità.

Previsioni da Bilancia a Pesci del 30 aprile

Bilancia. Dietro la corazza che a tutti i costi provate a costruirvi si cela, in realtà, un cuore tenero e desiderosi di attenzioni. Cercate di essere un po’ più malleabili nei rapporti di coppia, non tutti vogliono ferirvi.

Scorpione. In amore e nel lavoro amate essere precisi, tuttavia, talvolta nella vita è necessario lasciare che le cose prendano una certa direzione a prescindere dalle proprie volontà.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 30 aprile vi invitano ad essere più lungimiranti. Mettete da parte l’orgoglio in amore e lanciatevi in nuove avventure senza pensarci troppo. Nel lavoro siate più intraprendenti.

Capricorno. Ci sono delle situazioni in ballo che potrebbero rendere il vostro umore un po’ ballerino. Aprite gli occhi e non fatevi abbindolare dalle chiacchiere. Fidatevi solo delle persone care.

Acquario. In amore potreste essere spiazzati da una tentazione. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, meglio non perdere la brocca con semplicità. Contate fino a 10 prima di esplodere.

Pesci. Cercate di mantenere la calma in ambito professionale. Anche se delle situazioni potrebbero farvi innervosire, meglio contare fino a 10 prima di dire quello che pensate realmente.