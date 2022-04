Grave incidente d’auto per Eva Henger: le sue condizioni e conseguenze per Mercedesz all’Isola

Da un po’ di ore è trapelata una notizia piuttosto incresciosa che riguarda Eva Henger in quanto pare abbia avuto un grave incidente d’auto. A diffondere questa notizia è stato l’influencer Alessandro Rosica.

Al momento, però, i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito questa informazione, ma probabilmente perché sono ricoverati in ospedale. Intanto, il pubblico si chiede, che fine farò Mercedesz Henger all’Isola dei famosi? Scopriamo cosa è emerso.

L’incidente di Eva Henger

Eva Henger pare abbia avuto un grave incidente d’auto insieme a suo marito Massimiliano Caroletti. Stando a quanto emerso dalle informazioni rilasciare da Rosica, pare che i due fossero a bordo della loro vettura quando, improvvisamente avrebbero impattato con un altro mezzo. Le loro condizioni di salute sembrerebbero essere state sin dal primo momento molto importanti. Proprio per tale ragione, sono stati condotti in ospedale dove sono stati sottoposti a dei controlli.

In queste ore, i due dovrebbero subire delle operazioni in quanto i danni riportati a seguito dell’urto sarebbero significativi. Nello specifico, Eva dovrebbe essere operata al braccio e alla gamba, mentre Massimiliano avrebbe avuto una frattura allo sterno. Per adesso i due risulterebbero ancora ricoverati in ospedale in condizioni da tenere sotto controllo. Questo giustificherebbe la loro assenza dai social.

Cosa farà Mercedesz Henger all’Isola dei famosi?

Sono due giorni, infatti, che Eva non pubblica alcun contenuto sul suo account di Instagram e questo sta insospettendo parecchio i numerosi fan della donna. Ad ogni modo, quello che adesso molti si stanno domandando è cosa ne sarà di Mercedesz Henger? La ragazza è in Honduras per effettuare un periodo di quarantena in vista dello sbarco all’Isola dei famosi. Nella scorsa puntata, infatti, è andato in onda un filmato in cui si vede la ragazza presentarsi al resto del gruppo.

Ad ogni modo, alla luce dell’incidente avuto da Eva Henger, che ribadiamo non essere stato ancora confermato dalla diretta interessata, ci saranno conseguenze in merito? Mercedesz potrebbe saltare la partecipazione del programma per tornare in Italia e assistere sua madre? Questo è probabile, tuttavia, al momento non ci sono altre informazioni a riguardo. Per tale ragione, non ci resta che attendere nell’attesa che spuntino degli aggiornamenti sulla faccenda e, soprattutto, delle conferme o smentite ufficiali.