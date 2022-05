Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio: Tina si scaglia contro Ida e Riccardo

Le anticipazioni della puntata di lunedì 2 maggio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà da dove si era interrotta la messa in onda di venerdì scorso. In tale occasione abbiamo assistito ad un aspro dibattito tra Biagio e Catia.

Lunedì, invece, vedremo che questa situazione verrà accantonata per fare spazio ad una nuova sfilata tra le donne. Ida e Riccardo, poi, saranno nuovamente bersagliati da Tina Cipollari. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Tina contro Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 2 maggio di Uomini e Donne vedremo che Ida e Riccardo riceveranno dei nuovi attacchi da parte di Tina. Tutto comincerà nel momento in cui la Platano riceverà la visita di due nuovi spasimanti. I due si presenteranno e le diranno di essere interessati a conoscerla. La donna, però, deciderà di lasciarsi corteggiare solo da uno di loro. Anche Riccardo uscirà con una dama del parterre femminile e questo scatenerà le ire di Tina.

La donna, infatti, sarà sempre più convinta che tra Guarnieri e la Platano, in realtà, ci sia ancora un’intesa molto forte. Proprio in virtù di questo, dirà alla donna di prendere solo in giro il nuovo spasimante che ha accettato di conoscere. La dama, chiaramente, si difenderà provando a smentire tutte le accuse della sua interlocutrice, ma l’impresa sarà piuttosto ardua.

La sfilata e il due di picche di Luca nella puntata del 2 maggio

Sulla faccenda, poi, interverrà anche Riccardo. Il cavaliere difenderà la sua posizione, ma le sue parole non faranno altro che fomentare l’ostilità di Tina. Quest’ultimo, infatti, dirà al cavaliere di non chiedere più a Ida di ballare insieme onde evitare equivoci. Successivamente, poi, ci sarà una sfilata. Ad esibirsi saranno le donne, le quali si cimenteranno in una nuova ed esilarante sfida.

Per scoprire chi sarà la vincitrice, però, non ci resta che attendere la puntata del 2 maggio di Uomini e Donne in quanto dalle anticipazioni non è trapelato il nome della preferita. Al trono classico, invece, se ci sarà abbastanza tempo, vedremo che Aurora e Luca faranno un’esterna dopo che lei ha deciso di andare via dallo studio la scorsa puntata. ad un certo punto, però, si creeranno i presupposti per un bacio, ma la ragazza deciderà di rifiutarsi. In studio, dunque, la giovane verrà nuovamente attaccata, sia da Luca sia dagli opinionisti.