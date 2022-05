Incidente Eva Henger e marito, parla lui: “La situazione è molto più grave di quella detta dai giornali”

Ieri abbiamo annunciato il drammatico incidente subito da Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. Quest’ultimo ha confermato la notizia ed ha svelato quale sia stata la dinamica dell’impatto e come stanno adesso entrambi.

L’uomo, infatti, ha pubblicato un messaggio su Instagram dalla terapia intensiva in cui ha confermato tutto. In seguito, il protagonista ha fatto un aggiornamento in merito alle condizioni di salute di entrambi. Ecco cosa ha detto.

Il marito di Eva Henger spiega la dinamica dell’Incidente

Purtroppo è stato tutto confermato, Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un drammatico incidente. A confermare tutto è stato il produttore, il quale ha pubblicato un messaggio dalla terapia intensiva. Il protagonista ha esordito dicendo che, purtroppo, i medici gli impediscono di stare a contatto con dispositivi elettronici durante la sua degenza in terapia intensiva. Proprio per tale ragione, non può rispondere agli innumerevoli messaggi che sta ricevendo.

Ad ogni modo, solo in quel momento è riuscito a scrivere due parole per aggiornare i fan circa le condizioni di salute sia sue sia di sua moglie. Il produttore ha spiegato la dinamica dell’incidente ed ha detto che i due si trovavano all’interno della loro auto quando, improvvisamente, un altro mezzo li ha completamente travolti nel tentativo di fare un sorpasso del tutto vietato e impossibile.

Ecco come stanno adesso i due protagonisti

I due sono stati portati subito in ospedale, purtroppo, però, si trovano in due strutture sanitarie differenti che distano 200 Km l’una dall’altra. Il marito di Eva Henger ha spiegato che le condizioni di salute di entrambi sono davvero compromesse dopo l0incidente. Entrambi, infatti si trovano in terapia intensiva in quanto riportano molte fratture alle articolazioni, molte di più rispetto a quelle che sono state rivelate dai giornali in queste ore.

Eva deve sottoporsi a degli interventi abbastanza significativi e anche lui non se la sta passando affatto bene. Malgrado questo, però, pare che Mercedesz Henger parteciperà comunque all’Isola dei famosi. Pare, infatti, che la giovane si sia messa in contatto con sua madre per accertarsi delle sue condizioni di salute e la donna le avrebbe detto di proseguire la sua avventura in Honduras. Il profilo di Eva al momento tace, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti.