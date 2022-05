Oroscopo 1 maggio 2022, classifica: Ariete in forma, Bilancia più aperti

Secondo l’oroscopo del giorno 1 maggio, i nati sotto il segno del Capricorno devono essere un po’ più flessibili. I Leone sono tranquilli in amore, mentre i Cancro avranno delle opportunità.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Ariete. Oggi ci sono delle belle emozioni nell’aria. Cercate di approfittare di questo momento per cimentarvi in nuove conoscenze. In amore avete bisogno di nuovi stimoli, che potreste trovare in una situazione nuova.

2 Scorpione. Amate la vostra indipendenza e il vostro essere spiriti liberi. Difficilmente chi vi circonda riesce a mettervi le catene. Quando qualcuno dovesse provarci, non ha possibilità di continuare a far parte della vostra vita.

3 Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 maggio vi invitano ad essere intraprendenti. Questo è il momento di prendere delle decisioni importanti. Ricordate che per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati dovete insistere.

4 Leone. In amore tutto procede in maniera piuttosto tranquilla. Le relazioni appena nate potrebbero vivere un momento di stallo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio non essere troppo pretenziosi.

5 Toro. I nati sotto questo segno sono desiderosi di vivere nuove avventure. Una persona che ha fatto parte del vostro passato, però, potrebbe spingervi a voltarvi indietro. Nel lavoro siete piuttosto intraprendenti e pieni di voglia di fare.

6 Acquario. Nel lavoro è necessario essere audaci. Se siete indecisi su di una decisione da prendere, forse è il caso che smettiate di farvi delle domande e vi concentriate solamente sull’aspetto pratico. In amore è bene lasciarsi andare.

Previsioni astrali 1 maggio ultimi sei segni

7 Pesci. Tra oggi e domani potrete concedervi qualche piccola follia. In amore è importante non fermarsi al primo ostacolo. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, potrebbero arrivare delle opportunità interessanti nel mese appena cominciato

8 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 maggio vi invitano ad inseguire i vostri sogni. La fortuna va e viene, pertanto, in certe situazioni siete voi che dovete fare il possibile per fare andare le cose verso la direzione che desiderate.

9 Cancro. Alti e bassi in amore. Se il vostro cuore è impegnato fate di tutto per cercare di preservare questo status. Dedicate attenzioni alle persone che meritano. Ricordate che certi treni passano una sola volta, quindi, prestate attenzione.

10 Vergine. Lasciatevi andare in amore. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario prestare attenzione alle persone che vi circondano. Non siate troppo severi con le persone che vi circondano nel caso in cui dovessero commettere degli errori.

11 Bilancia. Non ci sono scuse che reggano per non adempiere ai vostri obblighi. Cercate di risolvere tutte le questioni che avete in sospeso. Non siete amanti delle domande, preferite aprirvi voi con chi vi pare quando lo ritenete opportuno.

12 Capricorno. Allargate i vostri orizzonti per quanto riguarda il lavoro. Cercate di scendere a qualche compromesso sia in amore sia nel lavoro. In merito alle faccende di tipo sentimentale, invece, siate più flessibili.